Smart Droplets: Συνέργειες και από κοινού πρωτοβουλίες

Τους τελευταίους μήνες, η ομάδα του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ερευνητικού έργου, Smart Droplets, ενέτεινε τις προσπάθειές της για την ενίσχυση των δυνατοτήτων του έργου. Η διασύνδεση με άλλα καινοτόμα έργα με παρόμοιο υπόβαθρο και χαρακτηριστικά παρέχει ευκαιρίες επέκτασης του δικτύου μας, ενώ επιτρέπει στο έργο να διατηρήσει ή και να επιταχύνει τη δυναμική του. Η δικτύωση προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες ενίσχυσης των διαύλων επικοινωνίας και συμμετοχής σε κοινές δραστηριότητες.

Δυναμικές Συμμαχίες με Καινοτόμα Έργα

Οι συμμαχίες με καινοτόμα έργα του Horizon Europe (Ορίζοντας Ευρώπη), με παρόμοια προσέγγιση και κοινούς στόχους, αποτελούν σημαντικό πεδίο για την ισχυροποίηση της δυναμικής του Smart Droplets. Τον Ιούλιο του 2024, ανακοινώθηκε ένα Mνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με το έργο QuantiFarm. Το εν λόγω έργο αποσκοπεί στην υποστήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών τεχνολογιών γεωργίας, ενισχύοντας τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του γεωργικού τομέα. Το έργο ευθυγραμμίζεται απόλυτα με την κεντρική ιδέα του Smart Droplets για μια ολιστική, βιώσιμη λύση ψεκασμών στις καλλιέργειες, που υποστηρίζεται από ψηφιακές τεχνολογίες. Ο συντονιστής του έργου, καθηγητής Σπύρος Φούντας, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σχολίασε σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας: «Το έργο QuantiFarm είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση των ψηφιακών τεχνολογιών γεωργίας με την αντιμετώπιση βασικών εμποδίων και την παροχή δεδομένων. Η προσέγγισή του συμπληρώνει τους δικούς μας στόχους για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη συνεργασία».



Επιπλέον, το Smart Droplets ένωσε τις δυνάμεις του με το έργο ICAERUS, μια άλλη καινοτόμo πρωτοβουλία του «Ορίζοντας Ευρώπη». Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω το δίκτυό μας και έχει αντίκτυπο στους τομείς της ψηφιακής γεωργίας και της βιωσιμότητας. Το όραμα του ICAERUS είναι να διερευνήσει τις ευκαιρίες που βασίζονται σε drones και να παράσχει μια πληρέστερη και διασυνδεδεμένη περιγραφή των δυνατοτήτων και της δυναμικής τους ως οχήματα πολλαπλών χρήσεων στη γεωργία, τη δασοκομία και τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ. Το όραμα αυτό ευθυγραμμίζεται με την ευρωπαϊκή πολιτική της «Πράσινης Συμφωνίας» (Green Deal) και με τους στόχους της για μια πιο βιώσιμη γεωργία. Αυτή η συνέργεια αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την επιτάχυνση των δράσεων του Smart Droplets.



Η Κατερίνα Κασιμάτη, project manager του ICAERUS, από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δήλωσε τα εξής σχετικά με την εν λόγω συνέργεια: «Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική φέρνουν επανάσταση στη γεωργία θέτοντας σε ισχύ τεχνικές γεωργίας ακριβείας που μειώνουν σημαντικά τη χρήση πόρων, αυξάνουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και βελτιώνουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Με την ενσωμάτωση αυτών των προηγμένων τεχνολογιών, μπορούμε να υποστηρίξουμε τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ για τη μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, προωθώντας παράλληλα την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των γεωργικών πρακτικών. Τόσο το ICAERUS όσο και το Smart Droplets αποδεικνύουν πώς οι τεχνολογικές καινοτομίες μπορούν να οδηγήσουν σε θετικές αλλαγές στον γεωργικό τομέα, διασφαλίζοντας ότι αυτός, όχι μόνο θα ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις, αλλά θα είναι και βιώσιμος μελλοντικά». Τα δύο έργα σχεδιάζουν μια σειρά κοινών πρωτοβουλιών τους επόμενους μήνες.

Κοινές πρωτοβουλίες και συνέργειες με σημαντικούς φορείς

Εκτός από τις συνέργειες με άλλα ερευνητικά προγράμματα, το Smart Droplets έχει υπογράψει μια σειρά από μνημόνια συνεργασίας και επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς, όπως μέλη της βιομηχανίας γεωργικών μηχανημάτων, ενώσεις αγροτών και κόμβους ψηφιακής καινοτομίας. Αυτές οι κοινές πρωτοβουλίες διευκολύνουν τη συνεργασία, την ανταλλαγή γνώσεων και την ενσωμάτωση καινοτόμων λύσεων που αναπτύσσονται από το Smart Droplets. Επιπλέον, διασφαλίζουν ότι οι εξελίξεις του έργου στις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων και ρομποτικής αξιοποιούνται αποτελεσματικά και υποστηρίζονται από τους εν λόγω φορείς, προωθώντας τη βιώσιμη υλοποίηση των στόχων του Smart Droplets. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τouς: EdenCore Technologies, AMP SPRAYERS SL, Aragonese Cluster of Agricultural and Livestock Means of Production, Smart Agro Hub και Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Θεμάτων (ΠΣΑΘ).



