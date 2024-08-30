Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται αρνητικός πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές των προϊόντων είναι μειωμένες κατά 1,08% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2023. Επισημαίνεται ότι ο σχετικός δείκτης του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) ήταν -1,56% τον Ιούλιο, -1,92% τον Ιούνιο, -1,25% τον Μάιο.

Τα μέτρα για την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης σταδιακά αποδίδουν στο ράφι, αλλά είναι προφανές ότι δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να δίνουμε την καθημερινή μάχη, από κοινού με την υγιή επιχειρηματικότητα και τους καταναλωτές που πρέπει να επιλέγουν σωστά, προς όφελος της μέσης ελληνικής οικογένειας και όλη της κοινωνίας.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί στενά την πορεία της αγοράς με καθημερινούς και εντατικούς ελέγχους για την τήρηση των μέτρων. Η προσπάθεια αποκλιμάκωσης των τιμών και αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος όλων των συμπολιτών μας συνεχίζεται με την ίδια ένταση και αποφασιστικότητα.

Πηγή: skai.gr

