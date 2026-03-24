Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές - Άνοδος για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Μεικτές τάσεις επικρατούν στις ευρωπαϊκές αγορές την Τρίτη, ενώ τα ασιατικά χρηματιστήρια έκλεισαν με άνοδο.

Σε θετικό έδαφος κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές την Τρίτη.

Μεικτές τάσεις στις ευρωαγορές

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,02%, ενώ ο Euro Stoxx 50, με τα βαριά χαρτιά της Ευρωζώνης, σημειώνει πτώση 0,14%.

Στα επιμέρους χρηματιστήρια, στη Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX καταγράφει πτώση 0,47%, στο Παρίσι ο CAC 40 κινείται οριακά ανοδικά κατά 0,08%, ενώ στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 0,10%.

Απώλειες καταγράφονται στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, με τον δείκτη FTSE MIB στο Μιλάνο να σημειώνει πτώση 0,40% και τον IBEX 35 στη Μαδρίτη να κινείται πτωτικά κατά 0,28%.

Ανοδικά τα futures στη Wall Street

Πτωτικά κινούνται οι δείκτες της Wall Street, στις προσυνεδριακές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, τα futures του βιομηχανικού δείκτη Dow Jones κινούνται ανοδικά κατά 0,20%, τα futures του S&P 500 σημειώνουν άνοδο 0,19%, ενώ τα futures του τεχνοβαρούς Nasdaq καταγράφουν κέρδη 0,32%.

Άνοδος για τα ασιατικά χρηματιστήρια

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν την Τρίτη στις αγορές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ενώ ο δείκτης MSCI Asia Pacific σημειώνει άνοδο 1,92%.

Στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, ο δείκτης Kospi κινήθηκε ανοδικά κατά 2,74%. Στην Ιαπωνία, ο Topix έκλεισε θετικά κατά 2,10% και ο Nikkei κατέγραψε άνοδο 1,43%, στην Κίνα ο δείκτης CSI 300 έκλεισε στο +1,28%, στο Χονγκ Κονγκ ο Hang Seng έκλεισε 2,79% υψηλότερα, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 έκλεισε με άνοδο 0,16%.

Πηγή: skai.gr

