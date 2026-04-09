Σημαντικές απώλειες καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο ξεκίνημα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, μετά τη χθεσινή εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προχωρούν σε αποκόμιση βραχυχρονίων κερδών, ενόψει και των αργιών του Πάσχα.

Πτωτικά κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές παρουσιάζονται επιφυλακτικοί με φόντο την εύθραυστη εκεχειρία ΗΠΑ- Ιράν, με τις τιμές του πετρελαίου να ανακάμπτουν μετά τη χθεσινή υποχώρηση.

O Γενικός Δείκτης στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.241,17 μονάδες σημειώνοντας πτώση 1,96%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 36,23 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 2,09%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,64%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Motor Oil (+2,16%), των ΕΛΠΕ (+2,02%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,89%)

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Eurobank (-4,45%), της Εθνικής (-4,33%), της Alpha Bank (-4,17%) και της Πειραιώς (-3,41%).

Ανοδικά κινούνται 30 μετοχές, 52 πτωτικά και 8 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (+16,28%) και Prodea (+4,46%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Eurobank (-4,45%) και Εθνικής (-4,33%).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.