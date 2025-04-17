Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία άνοδος 3,76%- Κέρδη 11,74% από αρχές του 2025

Με κέρδη 3,76% έκλεισε η χρηματιστηριακή την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε σήμερα, λόγω των αργιών του Πάσχα, μειώνοντας τη διαφορά από τα προ δασμών επίπεδα. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών από τις 2 Απριλίου, από την επιβολή των δασμών, περιόρισε τις απώλειες στο 3,90%.

Η αστάθεια και η μεταβλητότητα χαρακτηρίζει την εικόνα των διεθνών αγορών, με το ΔΝΤ να «βλέπει» κίνδυνο χρηματιστηριακών κραχ από τους εμπορικούς πολέμους.

Οι μεγάλες διορθώσεις στις τιμές των μετοχών, μπορούν, με τη σειρά τους, να απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αναφέρει το ΔΝΤ.

Το επενδυτικό κλίμα βρίσκεται στο χαμηλότερο, το πιο απαισιόδοξο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών, όπως αποτυπώνεται στην έρευνα του Απριλίου, που πραγματοποίησε η Bank οf America μεταξύ 195 fund managers με συνολικό ενεργητικό 444 δισ. δολάρια.

Ένα εντυπωσιακό 82% των ερωτηθέντων αναμένει επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης - το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία της έρευνας.

Παράλληλα, το 42% θεωρεί πιθανή μια ύφεση στις ΗΠΑ, ενώ σχεδόν οι μισοί επενδυτές (49%) αναμένουν απότομη ύφεση.

Σε ακόμα μία μείωση των επιτοκίων της, την έβδομη σε διάστημα ενός έτους, προχώρησε η ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης στο 2,25% όπως αναμενόταν ευρέως από τις αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 1.642,17 μονάδες, έναντι 1.582,59 μονάδες της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας εβδομαδιαία άνοδο 3,76%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 11,74%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με άνοδο 4,15% και από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 13,42%.

Ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE MID έκλεισε με εβδομαδιαία άνοδο 1,87%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει άνοδο 7,27%.

Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε την εβδομάδα με κέρδη 4,98%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 16,38%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδος ανήλθε στα 525,058 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών σημείωσε κάθετη υποχώρηση και διαμορφώθηκε στα 131,265 δισ. ευρώ, από 296,433 εκατ. ευρώ της περασμένης εβδομάδος.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς την εβδομάδα αυξήθηκε κατά 3,951 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 114,944 δισ. ευρώ, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει αύξηση κατά 11,799 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.