Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,95% - Στις 1.544,13 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.544,13 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,95%.

Εκ των 123 τίτλων που κινήθηκαν, οι 71 έκλεισαν με άνοδο, οι 37 με πτώση και 15 παρέμειναν αμετάβλητοι έναντι του επιπέδου στο οποίο είχε διαμορφωθεί η τιμή τους κατά το χθεσινό κλείσιμο.

Η αξία συναλλαγών ανήλθε σε 123.759.304 ευρώ επί 30.420.001 μετοχών που "άλλαξαν χέρια".

Εκ των επιμέρους δεικτών ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως έκλεισε με κέρδη 1,18%, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως με άνοδο 0,74% και ο δείκτης Αγοράς FTSEA με άνοδο 1,14%

Ο δείκτης των τραπεζών έκλεισε με κέρδη 1,85%.

Εκ των επιμέρους τίτλων, η μετοχή της Αττικές Εκδόσεις σημείωσε τη σημαντικότερη άνοδο με κέρδη 9,72%, την ακολούθησε η μετοχή της Παΐρης με κέρδη 8,33% και της ΑΤΤΙCΑ Συμμετοχών με 7,66%.

Στον αντίποδα, τις σημαντικότερες απώλειες κατέγραψε η μετοχή της ΒΙΟΤΕΡ με πτώση -9,60%, την ακολούθησε η μετοχή της Χαϊδεμένος με απώλειες -8,33% και της Βογιατζόγλου με κάμψη -3,33%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

