Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,95% - Στις 1.544,13 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών

Εκ των 123 τίτλων που κινήθηκαν, οι 71 έκλεισαν με άνοδο, οι 37 με πτώση και 15 παρέμειναν αμετάβλητοι έναντι του χθεσινού επιπέδου

Χρηματιστήριο

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή χρηματιστηριακή συνεδρίαση. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.544,13 μονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,95%.

Εκ των 123 τίτλων που κινήθηκαν, οι 71 έκλεισαν με άνοδο, οι 37 με πτώση και 15 παρέμειναν αμετάβλητοι έναντι του επιπέδου στο οποίο είχε διαμορφωθεί η τιμή τους κατά το χθεσινό κλείσιμο.

Η αξία συναλλαγών ανήλθε σε 123.759.304 ευρώ επί 30.420.001 μετοχών που "άλλαξαν χέρια".

Εκ των επιμέρους δεικτών ο FTSE της υψηλής κεφαλαιοποιήσεως έκλεισε με κέρδη 1,18%, ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποιήσεως με άνοδο 0,74% και ο δείκτης Αγοράς FTSEA με άνοδο 1,14%

Ο δείκτης των τραπεζών έκλεισε με κέρδη 1,85%.

Εκ των επιμέρους τίτλων, η μετοχή της Αττικές Εκδόσεις σημείωσε τη σημαντικότερη άνοδο με κέρδη 9,72%, την ακολούθησε η μετοχή της Παΐρης με κέρδη 8,33% και της ΑΤΤΙCΑ Συμμετοχών με 7,66%.

Στον αντίποδα, τις σημαντικότερες απώλειες κατέγραψε η μετοχή της ΒΙΟΤΕΡ με πτώση -9,60%, την ακολούθησε η μετοχή της Χαϊδεμένος με απώλειες -8,33% και της Βογιατζόγλου με κάμψη -3,33%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: χρηματιστήριο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχές τράπεζες
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark