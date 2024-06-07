Σε ήπιους τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδος στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τις τιμές των μετοχών να κλείνουν με ήπια άνοδο.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.458,37 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,38%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1,462,22 μονάδες (+0,64%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 1,85%, ενώ από τις αρχές του 2024 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 12,78%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 93,55 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 21.853.853 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,58%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Εθνικής (+2,97%), της Autohellas (+2,27%), Jumbo (+2,01%), της Τιτάν (+1,80%) και της Alpha Bank (+1,66%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-2,50%), της Motor Oil (-2,17%), των ΕΛΠΕ (-0,82%) και της Τέρνα Ενεργειακή (-0,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 5.578.498 και 5.144.505 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 14,05 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 13,84 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 44 μετοχές, 63 πτωτικά και 14 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Εκτέρ +8,40% και Χαϊδεμένος +5,69%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΕΛΒΕ -4,76% και Κέκροψ -4,44%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,0500 +1,80%

ALPHA BANK: 1,6200 +1,66%

AEGEAN AIRLINES: 11,8300 +0,94%

VIOHALCO: 6,2300 -0,64%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6400 -0,12%

ΔΕΗ: 11,0700 -0,72%

COCA COLA HBC: 31,8400 -0,38%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4750 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 8,4650 -0,82%

ELVALHALCOR: 1,8880 -0,94%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,2640 +2,97%

ΕΥΔΑΠ: 5,9100 +0,34%

EUROBANK: 2,1010 +1,06%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3100 +0,19%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6800 -0,15%

MOTOR OIL: 26,1200 -2,17%

JUMBO: 27,4400 +2,01%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,9600 αμετάβλητη

ΟΛΠ: 25,3000 -2,50%

ΟΠΑΠ: 14,9000 -0,67%

ΟΤΕ: 13,7600 -0,29%

AUTOHELLAS: 11,7000 +2,27%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8100 +0,66%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,3200 -0,53%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,6700 -0,80%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

