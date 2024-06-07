«Τα στοιχεία για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2024 επιβεβαιώνουν την ορθότητα της οικονομικής πολιτικής και θέτουν τις βάσεις για την επίτευξη των αναπτυξιακών, δημοσιονομικών στόχων του έτους», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης στο X ( πρώην twitter), σχολιάζοντας τα σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Προσέθεσε δε, ότι «η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με ρυθμό πολλαπλάσιο από τον μέσο όρο της ΕΕ. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για την σύγκλιση και όχι οι μαγικές συνταγές που υπόσχονται κάποιοι άλλοι».

