Μεγάλο ενδιαφέρον για την κυπριακή αγορά εκδηλώνουν ελληνικές εταιρείες. Αυτό σημειώνεται σε ενημερωτικό έγγραφο του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Λευκωσίας που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της γενικής γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών, ενώ προστίθεται ότι «η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία, καθώς σήμερα δραστηριοποιούνται στην Κύπρο πέραν των 1.500 εταιρειών ελληνικών συμφερόντων».

Αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

Μεγάλο ενδιαφέρον για την κυπριακή αγορά εκδηλώνουν ελληνικές εταιρείες, οι οποίες επενδύουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου δραστηριοποίησής τους αλλά και τη διασπορά του ρίσκου τους.

Η Κύπρος αποτελεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις μια ιδιαίτερα ελκυστική δίοδο για περαιτέρω ανοίγματα σε αγορές και κυρίως της Μέσης Ανατολής και σε χώρες, όπως η Αίγυπτος, ο Λίβανος, το Ισραήλ και η Ιορδανία.

Η εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία, καθώς σήμερα δραστηριοποιούνται στην Κύπρο πέραν των 1.500 εταιρειών ελληνικών συμφερόντων, πιστώνοντας την πολιτική και οικονομική της σταθερότητα με αυξημένη ιδιωτική κατανάλωση και ελκυστικό φορολογικό και επενδυτικό πλαίσιο.

Το γεγονός αυτό αποτελεί θετική εξέλιξη για το κυπριακό επιχειρείν, καθώς αποδεικνύει την υψηλή ανταγωνιστικότητα της χώρας σε συνδυασμό με το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, που παρέχει συγκριτικά με ανταγωνιστικούς προορισμούς.

Επιπρόσθετα οι κοινοί ιστορικοί δεσμοί, η κοινή κουλτούρα και γλώσσα αλλά και το πλέγμα των άριστων διαχρονικά σχέσεων σε θεσμικό και οικονομικό επίπεδο αποτελούν έναν ακόμα παράγοντα, για τον οποίο οι ελληνικές εταιρείες αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν στην κυπριακή αγορά τα τελευταία χρόνια.

Οι σημαντικότερες ελληνικές επενδύσεις

Η παρουσία των ελληνικών εταιρειών στην Κύπρο αφορά στους τομείς των τροφίμων, της εστίασης, της ναυτιλίας, της ένδυσης και υπόδησης, του λιανικού εμπορίου, του γενικού εμπορίου, εταιρειών πετρελαιοειδών αλλά και τον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα.

Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια, Όλυμπος, Σφακιανάκης, Jumbo, του ομίλου Φουρλή που δραστηριοποιείται μέσω των εμπορικών σημάτων ΙΚΕΑ, Intersport και Leroy Merlyn, τα καταστήματα Public του ομίλου Γερμανός, τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και τις αλυσίδες καφέ Mikel και Coffee Island.

Σφραγίστηκε πριν το τέλος του 2024 το τραπεζικό deal στον χώρο των τραπεζών και του ασφαλιστικού τομέα, με πρωταγωνιστή τον ελληνικό όμιλο Eurobank. Η Eurobank αποτελεί πλέον τον σημαντικότερο μέτοχο της Ελληνικής Τράπεζας, πέραν της θυγατρικής της, της Eurobank Κύπρου. Παρούσες στην Κύπρο είναι επίσης οι τράπεζες Alpha Bank Κύπρου και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου).

Οι επιχειρηματικές εξελίξεις επεκτείνονται και στον τομέα των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε το deal μεταξύ της τράπεζας και της CNP Assurances για την απόκτηση της CNP Cyprus Insurance Holdings. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Ελληνική Τράπεζα θα αποκτήσει ηγετική θέση στην ασφαλιστική αγορά της Κύπρου.

Η ενοποίηση των σούπερ μάρκετ Παπαντωνίου με το δίκτυο της Σκλαβενίτης Κύπρου δημιουργεί νέα δυναμική στον τομέα του λιανεμπορίου, με την ελληνική εταιρεία να λειτουργεί πλέον συνολικά 27 καταστήματα, αφού απορρόφησε και τα 9 σούπερ μάρκετ Παπαντωνίου. Ο Σκλαβενίτης, πριν την εξαγορά των σούπερ μάρκετ Παπαντωνίου διατηρούσε 18 συνολικά καταστήματα στην Κύπρο, μετά την απορρόφηση των σουπερμάρκετ Μαρινόπουλου, η οποία ολοκληρώθηκε το 2017.

Ακόμη, επένδυση άνω των 70 εκατ. ευρώ στην Κύπρο ολοκλήρωσε ο Όμιλος Ελληνικά Γαλακτοκομεία ΑΕ (γνωστή περισσότερο ως «Ολυμπος»), μπαίνοντας στη βιομηχανία παραγωγής χαλλουμιού, με την εξαγορά του 49% της ιστορικής βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων Ν.Θ. Κουρούσιης Ltd, μέσω της θυγατρικής της στην Κύπρο Olympus Foods (Cyprus) Ltd. Το νέο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής χαλλουμιού της Όλυμπος στη Βιομηχανική Περιοχή Τσερίου λειτουργεί, έχοντας απορροφήσει τους 120 εργαζόμενους της Κουρούσιης. Σε πρώτη φάση το εργοστάσιο παράγει χαλλούμι και αναρή (κυπριακή εκδοχή του ανθότυρου), ενώ πρόθεση της εταιρείας είναι η εξαγωγή του χαλλουμιού στις αγορές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, στις οποίες έχει ήδη πρόσβαση η ελληνική εταιρεία, καθώς εξάγει σε αυτές φέτα και γιαούρτι. Η ελληνική αλυσίδα εστίασης Goody's - Everest, μέλος του ομίλου Vivartia επέστρεψε στην κυπριακή αγορά το 2022 με άνοιγμα καταστημάτων σε Λεμεσό και Λευκωσία.

Δυναμική είσοδο στην κυπριακή αγορά έχει πραγματοποιήσει και ο ελληνικός όμιλος Σφακιανάκη μέσω της εταιρείας τεχνολογίας Electroline, ενώ προσανατολίζεται και σε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κύπρο στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, o όμιλος Σφακιανάκη, ο οποίος αποτελεί τον επίσημο διανομέα της κινεζικής πολυεθνικής εταιρεία BYD (Build Your Dreams), γνωστής για την κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων, σχεδιάζει την δραστηριοποίησή της και στην Κύπρο.

Από το 2021 άνοιξε καταστήματα στην Κύπρο και η ελληνική πλέον (μετά την εξαγορά της από τη ΔΕΗ από τον βρετανικό όμιλο Curry's) εταιρεία Κωτσόβολος. Υπενθυμίζεται ότι τον Νοέμβριο του 2023 η ΔΕΗ εξαγόρασε έναντι 200 εκατ. ευρώ την εταιρεία Κωτσόβολος.

Η ελληνική εταιρεία παιχνιδιών Jumbo αυξάνει συνεχώς τη δραστηριότητά της στην Κύπρο, ένεκα και των θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου. Tον Οκτώβρη του 2024 άνοιξε τις πόρτες του για τους καταναλωτές το δεύτερο κατάστημα Jumbo στη Λευκωσία (το έκτο σε παγκύπρια βάση), το οποίο στεγάζεται στο κτίριο των πρώην κεντρικών γραφείων του ομίλου Στεφανίδη στον Στρόβολο.

Tον Μάιο του 2023 η Helleniq Energy προχώρησε στην εξαγορά δύο φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 15 MW στην Κύπρο, μέσω της θυγατρικής της Helleniq Renewables. Tον Οκτώβριο του 2023 προχώρησε στη δεύτερη επένδυση στην κυπριακή αγορά και συγκεκριμένα στην εξαγορά έξι φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 26 MW, αυξάνοντας τη συνολική ισχύ του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ, που διαθέτει στη χώρα σε πάνω από 40 MW.

Επιπρόσθετα τη διεύρυνση των εργασιών της στην Κύπρο ανακοίνωσε τον Απρίλιο του 2024 η EKO Energy, ως προμηθευτής πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την απόκτηση ενός εμβληματικού ακινήτου μικτής χρήσης, υπό την ονομασία Labs Tower, αξίας 39 εκατ. ευρώ εισήλθε στην κυπριακή αγορά η Trastor ΑΕΕΑΠ, με προοπτική να ενισχύσει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο της στην Κύπρο. Για την επέκτασή αυτή η Trastor πρόσφατα ίδρυσε θυγατρική εταιρεία υπό την ονομασία Trastor Συμμετοχών με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ύψους 33 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική εταιρεία Hellenic Healthcare Group, που εμπίπτει στην αμερικανικών συμφερόντων CVC Capital μετά την εξαγορά του American Medical Center της Λευκωσίας ετοιμάζει και νέο American Medical Center στη Λεμεσό. Το νέο ιδιωτικό νοσοκομείο, το κόστος του οποίου υπολογίζεται στα 60 εκατ. ευρώ θα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα ιατρικών υπηρεσιών και ειδικοτήτων. Εξάλλου, η CVC Capital και η Hellenic Healthcare Group έχουν προχωρήσει τα τελευταία χρόνια στην εξαγορά του Απολλώνιου Νοσοκομείου, του Αρεταίειου, του Διαγνωστικού Κέντρου «ΠΡΟΓΝΩΣΙΣ» και του ακτινολογικού κέντρου του Gialletto Ltd.

Τέλος, όπως αναφέρεται, «σε επενδυτή ελληνικής καταγωγής φαίνεται να περνά και η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων SuperHome Centre. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στο ΧΑΚ η Δημόσια Εταιρεία Ermes Department Stores Plc (Ermes), θυγατρική της Δημόσιας Εταιρείας Cyprus Trading Corporation Plc (CTC) σχεδιάζει να διαθέσει τη συμμετοχή της στη θυγατρική SuperHome Center DIY Ltd σε διεθνή επενδυτή. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, η εταιρεία/επενδυτής/αγοραστής προέρχεται από την Ελλάδα και έχει επιδείξει ενδιαφέρον, προκειμένου να πραγματοποιήσει και άλλες επενδύσεις στην Κύπρο».

