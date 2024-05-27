Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,24% στο κλείσιμο, στα 81,98 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς η αγορά δεν κατόρθωσε να διατηρήσει όλα τα αρχικά της κέρδη, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.481,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.494,49 μονάδες(+1,14%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 81,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 12.909.882 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,41%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,98%), της Εθνικής (+2,34%), της Eurobank (+1,87%) και της Motor Oil (+1,57%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-2,91%), της Coca Cola HBC (-2,22%), της Aegean Airlines (-2,10%) και της Viohalco (-1,98%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.058.385 και 2.861.456 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 23,94 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,69 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 55 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ave +9,09% και Μπήτρος +7,21%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου -9,88% και Κυριακούλης -5,43%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,4000 -1,26%

ALPHA BANK: 1,7180 +1,06%

AEGEAN AIRLINES: 12,1000 -2,10%

VIOHALCO: 6,4400 -1,98%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6000 -0,36%

ΔΕΗ: 11.6000 αμετάβλητη

COCA COLA HBC:31,6800 -2,22%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5900 -1,15%

ΕΛΠΕ: 8,5000 -0,93%

ELVALHALCOR: 1,9620 -0,81%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,4900 +2,34%

ΕΥΔΑΠ: 6,0300 +1,34%

EUROBANK: 2,1200 +1,87%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3400 -2,91%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,8300 +1,19%

MOTOR OIL: 28,4400 +1,57%

JUMBO: 27.0800 -0,88%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37.5000 +1,52%

ΟΛΠ:23,9000 -1,04%

ΟΠΑΠ: 15,0200 -0,40%

ΟΤΕ: 14,1600 +2,98%

AUTOHELLAS:12,1000 -1,63%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8090 +0,50%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1800 +0,54%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,2600 +0,72%

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.