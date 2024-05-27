Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,24% στο κλείσιμο, στα 81,98 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς η αγορά δεν κατόρθωσε να διατηρήσει όλα τα αρχικά της κέρδη, εν μέσω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.481,23 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,24%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.494,49 μονάδες(+1,14%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 81,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 12.909.882 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,54%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,41%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΤΕ (+2,98%), της Εθνικής (+2,34%), της Eurobank (+1,87%) και της Motor Oil (+1,57%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (-2,91%), της Coca Cola HBC (-2,22%), της Aegean Airlines (-2,10%) και της Viohalco (-1,98%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.058.385 και 2.861.456 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Μυτιληναίος με 23,94 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 6,69 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 55 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Ave +9,09% και Μπήτρος +7,21%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Αγροτικός Οίκος Σπύρου -9,88% και Κυριακούλης -5,43%.
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
ΤΙΤΑΝ: 31,4000 -1,26%
ALPHA BANK: 1,7180 +1,06%
AEGEAN AIRLINES: 12,1000 -2,10%
VIOHALCO: 6,4400 -1,98%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,6000 -0,36%
ΔΕΗ: 11.6000 αμετάβλητη
COCA COLA HBC:31,6800 -2,22%
ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5900 -1,15%
ΕΛΠΕ: 8,5000 -0,93%
ELVALHALCOR: 1,9620 -0,81%
ΕΘΝΙΚΗ: 8,4900 +2,34%
ΕΥΔΑΠ: 6,0300 +1,34%
EUROBANK: 2,1200 +1,87%
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3400 -2,91%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,8300 +1,19%
MOTOR OIL: 28,4400 +1,57%
JUMBO: 27.0800 -0,88%
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 37.5000 +1,52%
ΟΛΠ:23,9000 -1,04%
ΟΠΑΠ: 15,0200 -0,40%
ΟΤΕ: 14,1600 +2,98%
AUTOHELLAS:12,1000 -1,63%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8090 +0,50%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,1800 +0,54%
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:18,2600 +0,72%
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.