Η RPT-Ferrovial κλείνει την πώληση του 19,75% του αεροδρομίου Heathrow για 2 δις ευρώ

Ο ισπανικός κατασκευαστικός κολοσσός Ferrovial FERF.AS ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έκλεισε την πώληση μεριδίου 19,75% της Heathrow Airport Holdings για 2 δισεκατομμύρια ευρώ (2,10 δισεκατομμύρια δολάρια) στη γαλλική επενδυτική εταιρεία Ardian και στο κρατικό επενδυτικό ταμείο PIF της Σαουδικής Αραβίας.

Άλλοι μέτοχοι της FGP Topco Ltd, της μητρικής εταιρείας της Heathrow Airport Holdings, πούλησαν επιπλέον μερίδιο 17,87%, λαμβάνοντας από την εξαγορά από την Ardian και την PIF έως και 4 δισ. ευρώ για 37,62%, δήλωσε η Ferrovial.

Η Heathrow Airport Holdings είναι μια εταιρεία που λειτουργεί και διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Heathrow με έδρα το Λονδίνο της Αγγλίας. Δημιουργήθηκε με την ιδιωτικοποίηση της Βρετανικής Αρχής Αεροδρομίων ως BAA plc ως μέρος της ιδιωτικοποίησης κρατικών περιουσιακών στοιχείων από τη Μάργκαρετ Θάτσερ, και κάποτε ήταν συστατικό του δείκτη FTSE 100.

Η BAA plc αγοράστηκε το 2006 από μια κοινοπραξία με επικεφαλής τη Ferrovial, μια ισπανική εταιρεία που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση, τη λειτουργία και τη συντήρηση υποδομών μεταφορών, αστικών και υπηρεσιών. Τον Μάρτιο του 2009, η εταιρεία κλήθηκε τελικά να πουλήσει τα αεροδρόμια Gatwick και Stansted. Τελικά, τα επόμενα χρόνια η BAA πούλησε όλα τα αεροδρόμια της εκτός του Heathrow. Η εταιρεία μετονομάστηκε σε Heathrow Airport Holdings το 2012 για να αντικατοπτρίζει την κύρια δραστηριότητα της.

Τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στο Compass Center, στο αεροδρόμιο Heathrow στο London Borough of Hillingdon. Η εταιρεία κερδίζει χρήματα από τη χρέωση τελών προσγείωσης και εισφορών αναχωρούντων επιβατών σε αεροπορικές εταιρείες, καθώς και από βοηθητικές δραστηριότητες εντός αυτών των αεροδρομίων, όπως λιανικό εμπόριο, χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων και ιδιοκτησία.

Πηγή: skai.gr

