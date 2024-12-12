Attica Bank: Οργανική Κερδοφορία μετά τη συγχώνευση

Συνεχιζόμενη κερδοφορία, αύξηση μεριδίου αγοράς και βελτίωση λειτουργικών δεικτών που επιβεβαιώνουν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της και τα προσδοκώμενα οφέλη που δημιουργεί η συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα, παρουσίασε η Attica Bank για το εννεάμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τα πρώτα οικονομικά αποτελέσματα σε ενοποιημένη βάση μετά από την συνένωση δυνάμεων με την Παγκρήτια Τράπεζα, η Attica Bank κατέγραψε επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη (προ προβλέψεων) ύψους 27,3 εκατ. ευρώ έναντι 11,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο. Η Παγκρήτια Τράπεζα ενοποιείται για το γ' τρίμηνο για 26 ημέρες, δηλαδή μετά από τις 4 Σεπτεμβρίου 2024, που επήλθε η νομική συγχώνευση των τραπεζών.

Τα επαναλαμβανόμενα οικονομικά αποτελέσματα (προ προβλέψεων) της Τράπεζας κατά το γ' τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 9,9 εκατ.ευρώ, επιτυγχάνοντας λειτουργική κερδοφορία για 7ο συνεχόμενο τρίμηνο και παρά των ιδιαίτερα πολύπλοκων συνθηκών και του ασταθούς περιβάλλοντος για την Τράπεζα λόγω της συμφωνίας μετόχων και της αβεβαιότητας προ της επικύρωσης της συμφωνίας και της νομικής συγχώνευσης.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, η Attica Bank παρουσίασε αύξηση κατά 33% στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα του Ομίλου σε ετήσια βάση, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 86,2 εκατ. ευρώ έναντι 64,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 64,6 εκατ.ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 25%. Εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Παγκρήτιας, τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 79,7 εκατ.ευρώ (+23%), ενώ τα καθαρά έσοδα από τόκους σε 59,9 εκατ. ευρώ (+16%). Σε αυτή την εξέλιξη συνετέλεσαν η σημαντική αύξηση των νέων εκταμιεύσεων, ύψους 1,67 δισ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του έτους με παράλληλη συγκράτηση των αποπληρωμών. Αντίστοιχα, η περαιτέρω αύξηση της ρευστότητας και η αύξηση των υπολοίπων στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων ενίσχυσε σημαντικά τα μεγέθη κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες έφτασαν τα 12 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 81% σε ετήσια βάση (ή διπλάσια συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών της Παγκρήτιας Τράπεζας), ως αποτέλεσμα όχι μόνο της πιστωτικής επέκτασης, αλλά και της αξιοσημείωτης αύξησης στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, αλλά και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Mετά τη συγχώνευση με την Παγκρήτια Τράπεζα τα συνολικά κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε 770 εκατ. ευρώ στο τέλος του 9μηνου 2024.

Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος, ο Όμιλος ανακοίνωσε ζημίες ύψους 343,3 εκατ.ευρώ για το εννεάμηνο του 2024, καθώς το αποτέλεσμα επιβαρύνθηκε από τις προβλέψεις, ύψους περίπου 385 εκατ. ευρώ για την υπαγωγή του χαρτοφυλακίου Domus στο πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», καθώς και από μη επαναλαμβανόμενα έξοδα ύψους 9,7 εκατ. ευρώ που αφορούσαν σε ενέργειες και έργα στο πλαίσιο της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα. Οι αντίστοιχες ζημίες της Παγκρήτιας για το χαρτοφυλάκιο Rhodium, δεν επιβάρυναν το αποτέλεσμα, αλλά πέρασαν στην καθαρή θέση, συνεπεία της συγχώνευσης.

Οι συνολικές χορηγήσεις προ προβλέψεων στο εννεάμηνο ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ σε ενοποιημένο επίπεδο, με την Τράπεζα να παρουσιάζει Καθαρή Πιστωτική Επέκταση ύψους 795 εκατ.ευρώ , επιτυγχάνοντας σημαντικά υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με το μέσο ρυθμό της αγοράς. Η πιστωτική επέκταση προήλθε κυρίως από την επέκταση σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τους κλάδους των υποδομών και της ενέργειας να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Από το σύνολο των εκταμιεύσεων, ποσοστό περίπου 58% διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Με δεδομένο τις δεσμεύσεις και προχωρημένες συζητήσεις με πελάτες, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τον ετήσιο στόχο των 2 δισ. ευρώ για νέες εκταμιεύσεις με 1 δισ. ευρώ θετική πιστωτική επέκταση που έχει τεθεί, επωφελούμενη και από την ένταξη της Τράπεζας στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν στα επίπεδα των 5,7 δισ.ευρώ , ενισχύοντας περαιτέρω το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Τράπεζας, με τον δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) να διαμορφώνεται στο 172% τον Σεπτέμβριο του 2024, αρκετά παραπάνω του ελάχιστα αποδεκτού εποπτικού επιπέδου.

O Δείκτης των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοίγματα (ΜΕΑ) του Ομίλου μειώθηκε σε 54,1% έναντι 57,7% το προηγούμενο τρίμηνο και 60,3% την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ ανήλθε σε 70%.

Προτεραιότητα της νέας Τράπεζας αποτελεί η επιτυχής και ταχεία ολοκλήρωση και της λειτουργικής συγχώνευσης, υλοποιώντας ένα δομημένο πλάνο, προκειμένου τόσο ο Οργανισμός όσοι και οι πελάτες της να αποκομίσουν το ταχύτερο δυνατό τα οφέλη της συνένωσης Attica Bank-Παγκρήτιας Τράπεζας. Ήδη η νέα Τράπεζα από την πρώτη μέρα λειτουργεί ως ένας ενιαίος οργανισμός και παρέχει άμεσα τη δυνατότητα στους πελάτες της να εκτελούν ανέξοδα συναλλαγές μεταξύ των λογαριασμών των δύο λειτουργικών συστημάτων όπως και να χρησιμοποιούν ανέξοδα το σύνολο του δικτύου των ATM, ενώ παρουσιάστηκαν και τα πρώτα κοινά προϊόντα "New Start" προσφέροντας ανταγωνιστική τιμολόγηση και ευέλικτους όρους. Ταυτόχρονα η Τράπεζα προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες τόσο με τον ΣΕΒΕ και την Export Credit Greece, όσο και το ΕΒΕΑ επιβεβαιώνοντας την στρατηγική της τοποθέτηση για τη συνεχή στήριξη με ανταγωνιστικούς όρους των ελληνικών υγιών επιχειρήσεων.

Με αφορμή τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου 2024 η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Attica Bank, κυρία Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του 3ου τριμήνου 2024 είναι τα πρώτα αποτελέσματα μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης με την Παγκρήτια Τράπεζα και αποτυπώνουν τόσο την αφετηρία αλλά και τη δυναμική της νέας Τράπεζας. Ο συνδυασμός των δύο Τραπεζών δημιούργησε μια Τράπεζα με πανελλαδικό αποτύπωμα, ισχυρή ρευστότητα, συμπληρωματική εμπορική δραστηριότητα, ευρεία πελατειακή βάση και αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό. Έχοντας πλέον ολοκληρώσει με επιτυχία και την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, αναμένουμε μόνο την οριστική εξυγίανση της Τράπεζας προ τα τέλη του έτους, κάνοντας χρήση του προγράμματος εγγυήσεων "Ηρακλής ΙΙΙ", προκειμένου να έχουμε υλοποιήσει πλήρως τη Συμφωνία Μετόχων. Ο στόχος το 2025 είναι να ολοκληρώσουμε και τη λειτουργική συγχώνευση, ώστε να επιτύχουμε τόσο τις προσδοκώμενες συνέργειες και εξοικονόμηση κόστους λειτουργίας, όσο και να προσφέρουμε στους πελάτες μας μια ενιαία εμπειρία, κοινά ανταγωνιστικά προϊόντα και να συνεχίζουμε να στηρίζουμε με ολοκληρωμένες λύσεις τόσο την ιδιωτική όσο και την επιχειρηματική τους δραστηριότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.