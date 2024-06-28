Λογαριασμός
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4%, αφού έκλεισε με απώλειες τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ενισχυμένες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις τιμές του αργού να οδηγούν σε άνοδο τις μετοχές ενέργειας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, αφού έκλεισε με απώλειες τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις.

Ο κλάδος ενέργειας σημείωσε άνοδο 1%, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των τιμών του αργού, ενώ οι τράπεζες ενισχύθηκαν κατά 0,8% στην αρχή της συνεδρίασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια
