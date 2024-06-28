Ενισχυμένες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις τιμές του αργού να οδηγούν σε άνοδο τις μετοχές ενέργειας.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,4% στις 10:10 ώρα Ελλάδας, αφού έκλεισε με απώλειες τις τρεις τελευταίες συνεδριάσεις.

Ο κλάδος ενέργειας σημείωσε άνοδο 1%, ακολουθώντας την ανοδική πορεία των τιμών του αργού, ενώ οι τράπεζες ενισχύθηκαν κατά 0,8% στην αρχή της συνεδρίασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.