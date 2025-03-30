Φορολογικές δηλώσεις 2025: Έχουν ήδη υποβληθεί πάνω από μισό εκατομμύριο

Με εξαιρετικά αυξημένους ρυθμούς εξελίσσεται η εφετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, καθώς μέσα στις πρώτες 10 ημέρες λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ (από τις 17 Μαρτίου έως τις 26 Μαρτίου) είχαν ήδη υποβληθεί 518.420 δηλώσεις, με ρυθμό πάνω από 43.000 δηλώσεις την ημέρα.

Ο αριθμός αυτός είναι εντυπωσιακός, δείχνοντας τον υψηλό βαθμό προσαρμογής των φορολογουμένων στη νέα, ταχύτερη διαδικασία.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι έως το τέλος Απριλίου θα έχει υποβληθεί το 30% των δηλώσεων, γεγονός που καταδεικνύει τη δυναμική και την αποτελεσματικότητα του νέου συστήματος υποβολής.

Στατιστικά στοιχεία υποβληθεισών δηλώσεων

Από τις 518.420 δηλώσεις που είχαν υποβληθεί μέχρι τις 26 Μαρτίου:

• 131.886 δηλώσεις (25,44%) είναι χρεωστικές, με τον μέσο φόρο που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι να ανέρχεται στα 1.129 ευρώ.

• 128.931 δηλώσεις (24,87%) είναι πιστωτικές, με μέσο ποσό επιστροφής 339 ευρώ.

• 257.603 δηλώσεις (49,69%) είναι μηδενικές, δηλαδή δεν προκύπτει καμία φορολογική υποχρέωση. Συνολικά, ήδη έχει υποβληθεί περίπου το 8% των συνολικών δηλώσεων που αναμένονται, με το 75% αυτών να μην επιβαρύνονται με επιπλέον φόρους, είτε γιατί είναι μηδενικές είτε γιατί είναι πιστωτικές και συνεπάγονται επιστροφή χρημάτων. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά από την ετήσια φορολογική διαδικασία.

Σημαντικές αλλαγές και διευκολύνσεις για το 2024

Η φετινή διαδικασία υποβολής των δηλώσεων συνοδεύεται από σημαντικές αλλαγές και νέες διευκολύνσεις που στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση της εμπειρίας των φορολογουμένων.

1. Αυτόματες δηλώσεις

Περισσότεροι από 1,5 εκατ. μισθωτοί και συνταξιούχοι θα βρουν τη φορολογική τους δήλωση προσυμπληρωμένη. Αν δεν απαιτούνται διορθώσεις, η δήλωση θα οριστικοποιηθεί αυτόματα στις 25 Απριλίου 2025. Αν απαιτούνται τροποποιήσεις, αυτές μπορούν να γίνουν έως τις 15 Ιουλίου 2025, χωρίς κυρώσεις.

2. Δόσεις και εκπτώσεις

Ο φόρος που προκύπτει μπορεί να καταβληθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις ή εφάπαξ με εκπτώσεις:

• 4% για δήλωση έως 30 Απριλίου 2025

• 3% για δήλωση έως 15 Ιουνίου 2025

• 2% για δήλωση έως 15 Ιουλίου 2025

Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως τις 31 Ιουλίου 2025, ενώ οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

3. Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα πληρώνουν πλέον τέλος επιτηδεύματος, μειώνοντας σημαντικά τις φορολογικές τους επιβαρύνσεις.

4. Απαλλαγές για ακίνητα

Ιδιοκτήτες που είχαν κενά ακίνητα ή τα διέθεσαν για βραχυχρόνια μίσθωση δικαιούνται φορολογικές απαλλαγές. Η απαλλαγή ισχύει για κατοικίες έως 120 τ.μ. που παρέμειναν κενές το 2022 και 2023 ή διατέθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση το 2023.

5. Κοινή δήλωση συζύγων

Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση από το έτος τέλεσης του γάμου. Οι νεόνυμφοι του 2024 θα υποβάλουν κοινή δήλωση, ενώ όσοι παντρεύτηκαν το 2025 θα υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2024.

6. Δηλώσεις αποβιωσάντων

Οι κληρονόμοι πρέπει να υποβάλουν ψηφιακά τις δηλώσεις των αποβιωσάντων έως 31 Δεκεμβρίου 2025.

7. Ενημερώσεις φορολογουμένων

Οι φορολογούμενοι που έχουν επιλεγεί για αυτόματη υποβολή ή έχουν ήδη καταθέσει δήλωση θα λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω e-mail και του myAADE. Οι ενημερώσεις θα αφορούν τυχόν μεταβολές στα στοιχεία τους που έχουν δηλωθεί από τρίτους φορείς.

8. Εξπρές επιστροφές φόρου

Οι επιστροφές φόρου εισοδήματος θα γίνονται άμεσα για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ για τους υπόλοιπους θα συμψηφίζονται αυτόματα με εκκρεμείς οφειλές.

Το νέο φορολογικό περιβάλλον

Η επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων, η αυτοματοποίηση πολλών σταδίων και η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποσκοπούν στη βελτίωση του φορολογικού συστήματος. Οι νέες ρυθμίσεις έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την παροχή περισσότερων επιλογών για την πληρωμή των φόρων.

Η εφετινή περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων χαρακτηρίζεται από γρήγορη και αποτελεσματική διαδικασία, με ποσοστό 75% των δηλώσεων να είναι είτε μηδενικές είτε πιστωτικές. Αυτή η εξέλιξη φαίνεται να προσφέρει περισσότερη προβλεψιμότητα και λιγότερη επιβάρυνση για το μεγαλύτερο ποσοστό των φορολογουμένων, ενώ παράλληλα ενισχύει τη μετάβαση σε ένα σύστημα με μεγαλύτερη αυτοματοποίηση και διαφάνεια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

