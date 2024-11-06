Την ανάπτυξη αποτελεσματικού και δίκαιου θεσμικού πλαισίου για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων, παράλληλα με την ενσωμάτωση της διεθνούς νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Νομισματικό Μουσείο.

«Τα κρυπτονομίσματα είναι μια νέα πραγματικότητα, δεν μπορεί να την αντιμετωπίζουμε με στρουθοκαμηλισμό. Όμως δεν υπάρχει ο έλεγχος στον βαθμό που θα έπρεπε σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», τόνισε. Το θεσμικό πλαίσιο που βρίσκεται υπό επεξεργασία, πέρα από τις πρωτοβουλίες της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, όπως ανέφερε ο υπουργός θα διαμορφωθεί σε συνεργασία και με την Τράπεζα της Ελλάδος και θα κινείται σε τρεις άξονες:

Ανάπτυξη του κανονιστικού πλαισίου για τη λειτουργία και την παρακολούθηση των κρυπτονομισμάτων και των άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Ανάπτυξη του πλαισίου για τη φορολογική μεταχείριση των κρυπτονομισμάτων, που είναι μια μορφή επένδυσης, λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.

Ανάπτυξη του πλαισίου ελέγχου των κρυπτονομισμάτων, και της καταπολέμησης της χρήσης τους για παράνομες δραστηριότητες.

Παράλληλα ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία το πλαίσιο της ΕΕ και του ΟΟΣΑ για τα κρυπτονομίσματα. Ειδικότερα:

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το Μάιο του 2023 εγκρίθηκε ο Κανονισμός MiCA για τις Αγορές Κρυπτοστοιχείων, το πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα κρυπτονομίσματα που βάζει κανόνες στους συμμετέχοντες στην αγορά και προστατεύει τους καταναλωτές. Τα κράτη-μέλη έχουν διορία έως τις 30 Δεκεμβρίου 2024 να ενσωματώσουν τις βασικές προβλέψεις του κανονισμού στην εθνική νομοθεσία.

Η Ελλάδα είναι μια από τις 59 χώρες που έχουν ανακοινώσει την πρόθεσή της να προσχωρήσει στο Πλαίσιο Αναφοράς για τα Κρυπτοστοιχεία ή Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) του ΟΟΣΑ. Το πλαίσιο αυτό επεκτείνει την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς που ήδη γίνεται για τις τραπεζικές καταθέσεις, και στον τομέα των κρυπτογραφημένων περιουσιακών στοιχείων. Οι περισσότερες προβλέψεις αυτού του νέου πλαισίου έχουν ήδη ενσωματωθεί στους ενωσιακούς κανόνες για τη διοικητική συνεργασία των Κρατών Μελών στον τομέα της φορολογίας και θα εφαρμοστούν το 2027.

Ο κ. Χατζηδάκης εκτίμησε ότι το πιθανότερο σενάριο για το μέλλον θα είναι η συνύπαρξη διαφορετικών μέσων πληρωμής (κάρτες, μετρητά και ψηφιακά νομίσματα), με ανοδική τάση των ψηφιακών μέσων πληρωμής. Σημείωσε δε ότι η εικόνα δεν είναι ίδια σε όλες τις χώρες της ΕΕ, αναφέροντας για παράδειγμα ότι στη Σουηδία τα μετρητά έχουν περιοριστεί στο 5-10% των συναλλαγών αλλά στη Γερμανία παραμένουν στο 60% και στην Αυστρία υπάρχει κίνημα υπέρ των μετρητών. Στην Ελλάδα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του ΙΟΒΕ η αξία των πληρωμών με κάρτες ξεπέρασε, έστω οριακά, για πρώτη φορά το 2022 το αντίστοιχο σύνολο των αναλήψεων μετρητών (50,5% έναντι 49,5%).

Ο υπουργός άσκησε εξάλλου κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για καθυστέρηση στην υιοθέτηση του ψηφιακού ευρώ. «Το θέμα συζητείται, αλλά δεν υπάρχει καμία πρόοδος. Οι περισσότερες κυβερνήσεις είναι πάρα πολύ διστακτικές, επικρατεί ευρωσκεπτικισμός και ευρωδειλία. Την ίδια ώρα όμως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Κίνα προχωρούν. Εμείς τι θα κάνουμε; Θα είμαστε με το κίνημα των μετρητών; Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τη γη για να κατέβουμε, ούτε μπορούμε να αποδράσουμε από την πραγματικότητα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. «Τα ψηφιακά νομίσματα, κατέληξε, υιοθετούνται για λόγους διευκόλυνσης αλλά και επειδή τα εναλλακτικά μέσα πληρωμών σήμερα δεν είναι στον έλεγχο της Ευρώπης. Η Ευρώπη λιγότερο δρα και περισσότερο αντιδρά. Ίσως, επικρατήσει λοιπόν η αιρετική άποψη σε σχέση με την εκλογή του κ. Τραμπ και η Ευρώπη αναγκαστεί να κάνει κάτι επιτέλους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.