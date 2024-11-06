Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε με πράξεις τη διαφάνεια και το έργο της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Τη σημασία που έχει η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων για τη χρηστή διοίκηση και την ασφάλεια του δικαίου στη χώρα μας υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στα εγκαίνια του νέου κτιρίου της ΕΑΔΗΣΥ.

Ανέφερε επίσης ότι έχει ήδη εισηγηθεί στο υπουργικό συμβούλιο μια σειρά από δράσεις προκειμένου να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής και να μειωθεί το διοικητικό και γραφειοκρατικό της βάρος. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μου δόθηκε η δυνατότητα να εισηγηθώ στο υπουργικό συμβούλιο μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να μειώσουμε το διοικητικό και γραφειοκρατικό βάρος της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με περιττές υποθέσεις και να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους εσάς, στα στελέχη της Αρχής, να αναβαθμίσετε ακόμα περισσότερο το πολύ κρίσιμο έργο σας, για τη χρηστή διοίκηση και την ασφάλεια δικαίου στη χώρα μας».

Ο υπουργός σημείωσε: «Σε όσους είχαν αμφιβολίες, η ίδια η πραγματικότητα έδειξε ότι αυτή η Αρχή έχει μεγάλη χρησιμότητα και ιδιαιτέρως θετικό έργο. Οι άνθρωποι της Αρχής γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας τον σπουδαίο ρόλο που επιτελέσατε στην πρώτη τετραετία της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με υπευθυνότητα και με το προηγούμενο παρελθόν σας στον θεσμό της δικαιοσύνης. Η διαφάνεια είναι βασικό χαρακτηριστικό που οφείλουμε όλοι να προσφέρουμε στον δημόσιο βίο, γιατί ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαχείριση των πραγμάτων και στην ίδια την ουσία της πολιτικής. Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητά και για την κυβέρνησή μας. Το κάνουμε πραγματικότητα με συγκεκριμένο τρόπο και προσδοκώ στην ακόμα καλύτερη συνεργασία μας».

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι, κομβικό ρόλο έχει και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, γιαυτό «γιατί χωρίς εγγυητή του ελεύθερου ανταγωνισμού, δεν πρόκειται να μπει φρένο στα αρνητικά φαινόμενα στην αγορά που πλήττουν τους καταναλωτές. Ασφαλώς είναι υποχρέωσή μας να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη συνεργασία μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

