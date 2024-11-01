Thessaly Evros Pass: Αυξάνονται τα ποσά των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών για τη Φάση 3

Αυξάνονται τα ποσά των άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών της δράσης «Thessaly Evros Pass» για τους δικαιούχους της Φάσης 3, που αφορά στο διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2024. Οι αυξήσεις καλύπτουν και τους τρεις προορισμούς του προγράμματος, Thessaly A Pass 2024, Thessaly B Pass 2024, Evros Pass 2024.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της συνεργασίας των Υπουργών Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη, του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, καθώς και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστου Δήμα και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Τριαντόπουλου αποφασίστηκαν οι εξής αυξήσεις για τη Φάση 3:

Αυξάνεται το ποσό από 100 σε 180 ευρώ για κάθε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για το πρόγραμμα «Thessaly A Pass 2024» (7.000 δικαιούχοι)

Αυξάνεται το ποσό από 150 σε 180 ευρώ για κάθε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για το πρόγραμμα «Thessaly B Pass 2024» (3.000 δικαιούχοι)

Αυξάνεται το ποσό από 200 σε 220 ευρώ για κάθε άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα για το πρόγραμμα «Evros Pass 2024» (2.000 δικαιούχοι)

Υπενθυμίζεται ότι οι άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών (τοπικής μεταφοράς, εστίασης και διαμονής) και αποκλειστικά στην περιοχή που επέλεξαν οι δικαιούχοι κατά την υποβολή της αίτησής τους («Thessaly A», «Thessaly B» ή «Evros») από την 1η Νοεμβρίου 2024 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2024 για τη Φάση 3.

Η πίστωση του επιπλέον ποσού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2024.

Τι είναι το Thessaly Evros Pass

Το «Thessaly Evros Pass» έχει στόχο τη στήριξη του εγχώριου τουρισμού των περιοχών της Θεσσαλίας που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τον Σεπτέμβριο του 2023 και των περιοχών του Έβρου, που επλήγησαν από πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2023.

Το πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 4.45 εκατ. ευρώ, αφορά σε άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και την τελευταία ημέρα της επιλεχθείσας φάσης, για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές. Οι δικαιούχοι προέκυψαν κατόπιν κλήρωσης που διενεργήθηκε από τον φορέα υλοποίησης μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης των υποβολών αιτήσεων και τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Το πρόγραμμα χωρίζεται ως εξής:

· «Thessaly Α Pass» που αφορά στους Δήμους Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου, και στις Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρυνίτσης του Δήμου Βόλου

· «Thessaly Β Pass» που αφορά στους Δήμους Λίμνης Πλαστήρα, Αγιάς, Τεμπών, Πύλης (πλην Δημοτικών Ενοτήτων Γόμφων και Πιαλείων) και Μετεώρων

· «Evros Pass» που αφορά στο Δήμο Σουφλίου και τη Δημοτική Ενότητα Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Το «Thessaly Evros Pass» υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναλυτικό οδηγό υπό μορφή ερωταπαντήσεων, μπορείτε να βρείτε στο https://vouchers.gov.gr/thessalyevros2024, ενώ για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης στο τηλέφωνο 215 215 7823 (Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00).

