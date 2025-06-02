Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν κατά περίπου 3% τη Δευτέρα, αφού ο OPEC+ διατήρησε την αύξηση της παραγωγής τον Ιούλιο στο ίδιο επίπεδο με τους δύο προηγούμενους μήνες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο Brent αυξήθηκαν κατά 1,74 δολάρια, ή 2,77%, στα 64,52 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 1,94 δολάρια, ή 3,19%, στα 62,73 δολάρια.

Και τα δύο συμβόλαια έχασαν περισσότερο από 1% την περασμένη εβδομάδα.

Ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και οι σύμμαχοί του, αποφάσισαν το Σάββατο να αυξήσουν την παραγωγή κατά 411.000 βαρέλια την ημέρα τον Ιούλιο, την τρίτη συνεχόμενη μηνιαία αύξηση αυτού του ποσού, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει το μερίδιο αγοράς και να τιμωρήσει τα μέλη που έχουν παράγει περισσότερο από τις ποσοστώσεις τους.

Πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες του OPEC+ δήλωσαν την Παρασκευή ότι η ομάδα θα μπορούσε να συζητήσει μια ακόμη μεγαλύτερη αύξηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.