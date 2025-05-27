Η ενίσχυση του κλάδου των κατασκευών και της αγοράς ακινήτων με στόχο την αύξηση του οικιστικού αποθέματος, με ανέγερση νέων κατοικιών αλλά και με αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού αποτελεί βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης, επισήμανε την Τρίτη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο 3ο Συνέδριο Real Estate που διοργανώνουν το Capital.gr και το Forbes Greece.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, υλοποιούνται 5 δέσμες παρεμβάσεων, στις οποίες περιλαμβάνονται και προσαρμογές στον θεσμό της κοινωνικής αντιπαροχής προκειμένου να γίνει πιο ελκυστικός και αποτελεσματικός, ενώ περαιτέρω παρεμβάσεις στη φορολογία ή υιοθέτηση νέων πρωτοβουλιών θα εξαρτηθούν από τη συνολική πορεία του προϋπολογισμού και της οικονομίας.

«Η πρόσφατη απόφαση της κυβέρνησης -τόνισε ο κ. Χατζηδάκης- για την επιστροφή ενός ενοικίου στους ενοικιαστές αλλά και η απόφαση για την επέκταση και το 2025 της φορολογικής έκπτωσης 100% για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων είναι στοιχεία που δείχνουν ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να θέτει το θέμα σε πολύ υψηλή προτεραιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ το φθινόπωρο θα επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε στον δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, των μεταρρυθμίσεων και της επιστροφής του οφέλους στην κοινωνία - με σχέδιο, συνέπεια και ρεαλισμό».

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται ήδη ή δρομολογούνται το επόμενο διάστημα είναι οι εξής:

1. Μείωση της φορολογίας στα ακίνητα. Ήδη έχουν εφαρμοστεί μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 35% και επιπλέον 20% για τις ασφαλισμένες κατοικίες, αναστολή του ΦΠΑ και του φόρου υπεραξίας, η κατάργηση για 3 χρόνια του φόρου εισοδήματος για κλειστά σπίτια που μισθώνονται, ή μετατρέπονται από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, αύξηση της έκπτωσης φόρου για δαπάνες ενεργειακής, λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίων.

2. Αύξηση της προσφοράς στέγης. Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργούν τα προγράμματα «Εξοικονομώ», «Ανακαινίζω - νοικιάζω», στο οποίο η επιδότηση διπλασιάστηκε από 4.000 σε 8.000 ευρώ, «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου». «Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα. Και για λόγους αναπτυξιακούς - αλλά και για λόγους πολιτικούς. Όμως, οφείλουμε να κινούμαστε με υπευθυνότητα, χωρίς να υπερβαίνουμε τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας», ανέφερε εν προκειμένω ο αντιπρόεδρος.

3. Αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας, με στόχο και πάλι την αύξηση της προσφοράς ακινήτων. «Η πιο εμβληματική παρέμβαση -είπε ο κ. Χατζηδάκης- είναι η θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Αντιπαροχής. Μέσω αυτής, δημόσια ακίνητα που σήμερα μένουν ανεκμετάλλευτα μπορούν να αξιοποιηθούν για την κατασκευή σύγχρονων κατοικιών. Με ένα μέρος από αυτές -τουλάχιστον 30%- να προσφέρεται σε δικαιούχους με προσιτό ενοίκιο και κοινωνικά κριτήρια. Ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξαγοράς (rent to own). Το αρμόδιο υπουργείο επεξεργάζεται και σύντομα θα φέρει προς ψήφιση βελτιώσεις επί του υφιστάμενου πλαισίου, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και αποτελεσματικό».

Οι αλλαγές που προωθούνται προβλέπουν:

Δυνατότητα να διατίθεται προς πώληση στην αγορά το ποσοστό των κατοικιών που δεν αφορά την κοινωνική στέγαση - ώστε να μπορεί να γίνει πιο άμεσα απόσβεση της επένδυσης.

Δυνατότητα ανακατασκευής υφιστάμενων κτιρίων, πέραν της ανέγερσης νέων σε κενά οικόπεδα.

Σύσταση κεντρικού φορέα διαχείρισης κοινωνικών κατοικιών και ηλεκτρονικού μητρώου έργων και δικαιούχων - ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματική αντιστοίχιση αναγκών.

4. Βελτίωση ρυθμιστικού πλαισίου με την εκπόνηση των Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων. «Τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα με τις αποφάσεις του ΣτΕ αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα τέτοιο πλαίσιο», σημείωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. «Σέβομαι απολύτως την ανάγκη για σύγχρονους πολεοδομικούς κανόνες. Γνωρίζω επίσης ότι η ίδια η περιουσία μπορεί να απαξιωθεί αν υπάρχουν άναρχες οικιστικές αναπτύξεις. Από την άλλη όμως δεν έχω το δικαίωμα να παραγνωρίζω την ανάγκη για φτηνή στέγη, αντιμετώπιση του δημογραφικού, αναζωογόνηση της υπαίθρου. Αλλά και τις συνταγματικές προβλέψεις προστασίας της ιδιοκτησίας και ενθάρρυνσης της περιφερειακής ανάπτυξης».

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται η ρύθμιση για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ενώ ακολουθεί από το αρμόδιο υπουργείο η νομοθετική παρέμβαση για τη δόμηση στους οικισμούς, η οποία «θα λαμβάνει υπόψη τις προβλέψεις του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και τις συνταγματικές επίσης ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην προστασία της οικογένειας και τη στήριξη της αποκέντρωσης».

5. Συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων με τρεις δράσεις:

Συγκρότηση μόνιμης διυπουργικής επιτροπής για το στεγαστικό, με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Η σχετική συζήτηση θα γίνει αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας όπου οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το σύνολο των πολιτικών για την προσιτή στέγη και να βρουν εύκολα κάθε πρόγραμμα που ταιριάζει στο προφίλ τους.

Σύσταση παρατηρητηρίου στεγαστικής πολιτικής για την τακτική, μηνιαία παρακολούθηση τόσο των τιμών στην αγορά όσο και της απορρόφησης των πόρων των κυβερνητικών προγραμμάτων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε το νέο ιστορικό ρεκόρ που σημειώθηκε το 2024 σε Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στον κλάδο του Real Estate με εισροή 2 δισ. ευρώ αλλά και την αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας η οποία αναμένεται να επανέλθει μετά την νομοθετική παρέμβαση για τον ΝΟΚ. Χαρακτήρισε δε ως μύθο την άποψη ότι οι μόνες επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα αφορούν τα ακίνητα, καθώς στην πραγματικότητα το μερίδιο των επενδύσεων στο συγκεκριμένο κλάδο στη χώρα μας είναι 12 μονάδες χαμηλότερο σε σχέση με την ΕΕ. Ο δεύτερος μύθος, όπως είπε, είναι ότι η στεγαστική πίεση που βιώνουν πολλά νοικοκυριά τα τελευταία χρόνια οφείλεται αποκλειστικά στους ιδιοκτήτες. «Ασφαλώς, τόνισε, υπάρχουν ορισμένες στρεβλώσεις που χρήζουν αντιμετώπισης. Όμως η κύρια αιτία είναι η ανεπάρκεια προσφοράς, ειδικά σε περιοχές υψηλής ζήτησης».

«Κάνουμε -κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης- μια πολυεπίπεδη προσπάθεια, που απαντά στις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων: των ιδιοκτητών, των επενδυτών, των κατασκευαστών, αλλά και -βεβαίως- των αγοραστών και των ενοικιαστών. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε ισορροπία. Να στηρίζουμε την ανάπτυξη, αλλά και να διασφαλίζουμε την κοινωνική συνοχή. Να ενθαρρύνουμε την οικοδομική δραστηριότητα, χωρίς όμως να αφήνουμε κανέναν πίσω. Δημιουργούμε ένα σταθερό και φιλικό περιβάλλον για επενδύσεις στην κατοικία. Ενισχύουμε την οικοδομική δραστηριότητα, δίνοντας κίνητρα και ταυτόχρονα προσφέρουμε ουσιαστική στήριξη, τη μεγαλύτερη που μπορούμε, σε πολίτες που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες στέγασης. Συνεχίζουμε με πνεύμα συνεργασίας με την αγορά, με σχέδιο και ρεαλισμό. Για μια αγορά ακινήτων σύγχρονη και ισχυρή που θα δημιουργεί ευκαιρίες για επένδυση, ποιότητα ζωής για τους πολίτες και προοπτική για τις επόμενες γενιές».

