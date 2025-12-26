WSJ: Ο στενός κύκλος του Τραμπ βλέπει τη Ρωσία ως «El Dorado» για τις επιχειρήσεις, αλλά οι παγίδες είναι πολλές

Για τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, τους δισεκατομμυριούχους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που εργάζονται για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι μια χώρα με τεράστιους φυσικούς πόρους και πλούσιες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Η επανένταξή της στην παγκόσμια οικονομία θα αποφέρει κέρδη στους Αμερικανούς επενδυτές και θα σταθεροποιήσει τις σχέσεις της Μόσχας με την Ουκρανία και την Ευρώπη, σύμφωνα με τις δημόσιες δηλώσεις τους και άτομα με γνώση του σκεπτικού τους, όπως σημειώνει η Wall Street Journal.

Δεν είναι οι πρώτοι Αμερικανοί επιχειρηματίες που βλέπουν τη Ρωσία ως γη της επαγγελίας, ούτε οι πρώτοι που υποστηρίζουν την ειρήνη μέσω του οικονομικού κέρδους.

Ωστόσο, πολλοί βετεράνοι της ασταθούς οικονομίας της χώρας είναι σκεπτικοί ως προς το ενδεχόμενο η χώρα να ανταμείψει γενναιόδωρα το αμερικανικό κεφάλαιο ή πολλοί Αμερικανοί επενδυτές να μπουν στο καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν μόλις η Ουάσιγκτον άρει τις κυρώσεις.

«Η Ρωσία δεν είναι η Σμαραγδένια Πόλη ή το Ελ Ντοράντο», δήλωσε ο Τσαρλς Χέκερ, αναλυτής γεωπολιτικών κινδύνων που εργάστηκε για τέσσερις δεκαετίες στη Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία. «Το μέγεθος του κέρδους είναι μικρότερο από ό,τι πιστεύουν ορισμένοι».

Η οικονομία της Ρωσίας, αξίας 2,5 τρισ. δολαρίων – του ίδιου μεγέθους με την οικονομία της Ιταλίας – υποφέρει από αδύναμες προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, μείωση πληθυσμού και αποθεμάτων πετρελαίου εύκολης εξόρυξης και έλλειψη κινητήριων δυνάμεων ανάπτυξης πέραν της ενέργειας, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ, αριστερά, ο γαμπρός του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, στο κέντρο, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, μπροστά δεξιά, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων και Ειδικός Εκπρόσωπος του Προέδρου για τις Επενδύσεις και την Οικονομική Συνεργασία με Ξένες Χώρες Κιρίλ Ντμίτριεφ, πίσω από τον Γουίτκοφ, φτάνουν για να συμμετάσχουν σε συνομιλίες με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη Μόσχα.

Το χειρότερο, σύμφωνα με έμπειρους Αμερικανούς επενδυτές στη Ρωσία, είναι ο κίνδυνος να χαθούν περιουσιακά στοιχεία - και ακόμη και να καταλήξει κάποιος στη φυλακή - σε ένα όλο και πιο αυταρχικό καθεστώς που στερείται κράτους δικαίου, αναθεωρεί τους όρους των συμφωνιών, κατάσχει περιουσίες και αντιμετωπίζει τη Δύση με βαθιά καχυποψία.

Ο Χέκερ, ο οποίος έγραψε επίσης το βιβλίο «Zero Sum: The Arc of International Business in Russia» (Μηδενικό άθροισμα: Η πορεία των διεθνών επιχειρήσεων στη Ρωσία), δήλωσε ότι ακόμη και μια συμφωνία στην Ουκρανία δεν θα έσπαγε το κλίμα εχθρότητας προς τη Δύση, επιβαρύνοντας τις ξένες εταιρείες με συνεχή γεωπολιτική αβεβαιότητα.

«Η γενική εχθρότητα της Ρωσίας προς τη Δύση θα παραμείνει όσο ο Πούτιν βρίσκεται στο Κρεμλίνο και πιθανώς ακόμη περισσότερο», είπε. «Δεν είναι λογικό να υποθέσουμε ότι τώρα, ξαφνικά, θα στρωθεί κόκκινο χαλί για τις δυτικές επιχειρήσεις».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ το υπαινίχθηκε αυτό το φθινόπωρο. «Όλοι πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν», δήλωσε σε ένα οικονομικό φόρουμ. «Αλλά θα τους κοστίσει πολύ ακριβά να επιστρέψουν εδώ».

Επικίνδυνο επιχειρείν

Η ιδέα ότι οι εταιρείες θα επιστρέψουν μαζικά στη Ρωσία είναι απλώς κενά λόγια, δήλωσε η Αλεξάνδρα Προκόπενκο, πρώην υπάλληλος της ρωσικής κεντρικής τράπεζας και νυν ερευνήτρια στο Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο. «Για κάθε ξένο επενδυτή, η Ρωσία εξακολουθεί να είναι μη επενδύσιμη», είπε.

Εάν οι κυρώσεις αρθούν, οι εξαγωγείς που μπορούν να πουλήσουν προϊόντα στη Ρωσία χωρίς να επενδύσουν πολύ εκεί, πιθανότατα θα επιστρέψουν, αν και πολλοί θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις κινεζικές εισαγωγές που κυριαρχούν πλέον σε πολλές ρωσικές αγορές, από τα αυτοκίνητα έως τα smartphone.

Οι επενδυτές των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία απαλλοτριώθηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ενδέχεται να επιδιώξουν να ανακτήσουν μέρος των χρημάτων τους. Η Exxon Mobil έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με στελέχη του ρωσικού ενεργειακού τομέα σχετικά με την επιστροφή στο έργο πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Sakhalin, όπου υπέστη ζημιά ύψους 4,6 δισ. δολαρίων μετά την έναρξη του πολέμου από τη Ρωσία το 2022.

«Εάν υπάρχουν ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα εξαιρετικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στην Αρκτική, δεν θα με εξέπληττε αν οι εταιρείες προχωρούσαν στην εξασφάλιση της πρόσβασης σε αυτά», δήλωσε ο Michael Calvey, πρόεδρος της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων Baring Ventures, ο οποίος εργάστηκε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος στη Ρωσία για τρεις δεκαετίες. «Αλλά θα με εξέπληττε αν κάποιος άρχιζε να επενδύει δισεκατομμύρια σε πραγματικές επενδύσεις για χρόνια», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ένας αποτρεπτικός παράγοντας, σύμφωνα με τον Calvey, είναι ότι οι κυρώσεις ενδέχεται να επανέλθουν λόγω της επανάληψης του πολέμου στην Ουκρανία και του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας με την Ευρώπη. Επιπλέον, υπάρχουν και οι ατομικοί κίνδυνοι που ενέχει η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία.

Ο Calvey ήταν ένας από τους πιο εξέχοντες Αμερικανούς επιχειρηματίες στη Ρωσία. Η εταιρεία του, Baring Vostok, χρηματοδότησε εταιρείες τεχνολογίας όπως η Yandex, τη ρωσική απάντηση στη Google. Το 2019, μετά από μια επιχειρηματική διαμάχη με επενδυτές που είχαν σχέσεις με το Κρεμλίνο, ο Calvey συνελήφθη και φυλακίστηκε από την FSB.

Η καταδίκη του από το δικαστήριο για κατάχρηση κεφαλαίων, η οποία θεωρήθηκε ευρέως ως σκηνοθετημένη, ακυρώθηκε αργότερα, αλλά ο ίδιος έφυγε από τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία και δηλώνει ότι δεν έχει σχέδια να επιστρέψει.

Η Ρωσία διαθέτει πολύτιμους φυσικούς πόρους, καθώς και ταλαντούχους επιχειρηματίες στον τομέα της τεχνολογίας, δήλωσε ο Calvey. «Ωστόσο, ενέχει και συστημικούς κινδύνους, όπως εκείνους που έζησα ως θύμα», πρόσθεσε.

Ο ιδρυτής του επενδυτικού ταμείου Baring Vostok, Michael Calvey, μιλάει στους δημοσιογράφους καθώς φεύγει από την αίθουσα του δικαστηρίου μετά από ακροαματική διαδικασία στη Μόσχα.

Από την έναρξη του πολέμου, το Κρεμλίνο έχει ενισχύσει τον έλεγχό του στην οικονομία της Ρωσίας, κατάσχοντας περιουσιακά στοιχεία από ξένους και εγχώριους επενδυτές και παραχωρώντας τα σε επιχειρηματίες που είναι πιστοί στον Πούτιν. Σύμφωνα με το δικηγορικό γραφείο Nektorov, Saveliev & Partners με έδρα τη Μόσχα, μέχρι το καλοκαίρι είχαν κατασχεθεί περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 49 δισ. δολαρίων. Ο ρυθμός των εθνικοποιήσεων επιταχύνεται.

Οποιαδήποτε συμφωνία που εγκρίνει ο Πούτιν και αφορά Αμερικανούς επενδυτές ενδέχεται να ισχύει μόνο όσο ο Τραμπ βρίσκεται στην εξουσία, δήλωσε ο Πάβελ Χοντορκόφσκι, διευθυντής μη κερδοσκοπικού οργανισμού με έδρα τις ΗΠΑ και γιος του Μιχαήλ, του πλουσιότερου ολιγάρχη της Ρωσίας μέχρι τη σύλληψη και φυλάκισή του το 2003, μετά από σύγκρουση με τον Πούτιν. «Ο Πούτιν θα τηρήσει τον λόγο του μόνο προς το πρόσωπο στο οποίο τον έδωσε», είπε.

Οι ξένες επενδύσεις στη ρωσική Αρκτική ή αλλού θα συνεπάγονταν υψηλό αρχικό κόστος και θα απέφεραν κέρδη μόνο μετά από χρόνια, πρόσθεσε. Οι επενδυτές θα έπρεπε να είναι σίγουροι για τη μακροπρόθεσμη φιλική στάση του Κρεμλίνου.

«Οτιδήποτε αφορά υποδομές, φυσικά περιουσιακά στοιχεία, δεν νομίζω ότι θα πρόκειται για ένα αποδεκτό επίπεδο κινδύνου», τόνισε ο Πάβελ Χοντορκόφσκι.

Άλλοι λένε ότι υπάρχει δυνατότητα να βγάλουν λεφτά. «Το θέμα είναι αν πρέπει να κάνεις δουλειές μαζί τους αυτή τη στιγμή», είπε ο Άλαν Μπίγκμαν, που ήταν για χρόνια οικονομικός διευθυντής της ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας TNK. «Φυσικά η Ρωσία θα πρέπει τελικά να επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία. Αν η Ρωσία δεν είναι επιθετική, τότε αυτή η οικονομική σύνδεση έχει πολύ νόημα. Αλλά όχι σε μια εποχή που εισβάλλει και απειλεί τους γείτονές της», δήλωσε ο Μπίγκμαν. Σημείωσε ακόμη ότι ο Πούτιν χρησιμοποίησε το εμπόριο με τη Δύση για να ενισχύσει το στρατό του. Οι περισσότεροι ειδικοί για τη Ρωσία προβλέπουν ότι θα το κάνει ξανά.

Μια ιστορία ελπίδας

Με το τέλος του κομμουνισμού, οι αμερικανικές μάρκες «εισέβαλαν» στην αγορά για να ικανοποιήσουν τους Ρώσους που λαχταρούσαν να γευτούν τον αμερικανικό τρόπο ζωής, όπως για παράδειγμα με το πρώτο εστιατόριο McDonald’s, το οποίο άνοιξε στην πλατεία Πούσκιν της Μόσχας το 1990.

Εκατοντάδες Σοβιετικοί και σχεδόν εξίσου πολλοί ανταποκριτές βρέθηκαν έξω από το πρώτο McDonald's στη Σοβιετική Ένωση την ημέρα των εγκαινίων του στη Μόσχα, την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 1990

Ωστόσο, η Ρωσία υιοθέτησε τον καπιταλισμό χωρίς τους θεσμούς που τον κάνουν να λειτουργεί στη Δύση, όπως αυστηροί κανονισμοί ή προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, με αποτέλεσμα να επικρατήσει χάος.

«Πίστευα ότι θα μπορούσαμε να βγάλουμε χρήματα αν αυτό το μέρος περνούσε από το χάλια στο απλώς κακό», είπε ο Μπιλ Μπράουντερ, αγγλοαμερικανός επενδυτής, του οποίου η εταιρεία, η Hermitage Capital Management, διαχειριζόταν το μεγαλύτερο ξένο επενδυτικό κεφάλαιο στη Ρωσία. «Ή θα έχανες όλα σου τα χρήματα ή θα τα πολλαπλασίαζες επί είκοσι — και οι πιθανότητες ήταν 50-50», πρόσθεσε.

Ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης της Ρωσίας σε σύγκριση με τα αρχικά μέλη της ομάδας BRICS. Σημείωση: Τα δεδομένα για το 2025 και έως το 2030 αποτελούν προβλέψεις. Πηγή: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Το 2005, ο Μπράουντερ εκδιώχθηκε από τη Ρωσία μετά από σύγκρουση με τις αρχές σχετικά με θέματα διαφθοράς. Ο δικηγόρος του, Σεργκέι Μαγκνίτσκι, πέθανε σε κελί της ρωσικής αστυνομίας, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να ψηφίσουν τον νόμο Μαγκνίτσκι, επιβάλλοντας κυρώσεις στους Ρώσους αξιωματούχους που εμπλέκονταν στην υπόθεση.

Καθώς η διακυβέρνηση του Πούτιν γινόταν όλο και πιο αυταρχική, η προβλεψιμότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Ρωσίας «έπεσε από κακή σε φρικτή, και από τότε παραμένει φρικτή», δήλωσε ο Μπράουντερ.

Παρά τις αυξανόμενες εντάσεις, η Δυτική Ευρώπη, με επικεφαλής τη Γερμανία, παρέμεινε πιστή στην πεποίθησή της ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις θα μπορούσαν τελικά να μετριάσουν την καταστολή της Ρωσίας στο εσωτερικό της και τον ρεβανσισμό της έναντι των γειτόνων της.

Η γερμανική θεωρία του «Wandel durch Handel», δηλαδή της αλλαγής μέσω του εμπορίου, επιβίωσε ακόμη και μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και τη συγκαλυμμένη εισβολή στην ανατολική Ουκρανία το 2014. Μόνο η πλήρους κλίμακας εισβολή πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια οδήγησε στην επιβολή εκτεταμένων δυτικών κυρώσεων και στη μαζική αποχώρηση δυτικών εταιρειών.

Παγωμένες προοπτικές

Προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του Λευκού Οίκου, η Μόσχα έχει αναφερθεί σε ευκαιρίες για κοινές επιχειρήσεις στην Αρκτική, η οποία διαθέτει τεράστιους ανεκμετάλλευτους ενεργειακούς πόρους, καθώς και στην εξερεύνηση των κοιτασμάτων σπάνιων γαιών της Ρωσίας. Ωστόσο, πολλά από τα κοιτάσματα της Ρωσίας βρίσκονται σε απομακρυσμένες, δυσπρόσιτες περιοχές.

Η Ρωσία συγκαταλέγεται στους τρεις μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως, μαζί με τις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία. Όμως, ακόμη και πριν από τον πόλεμο, πολλά από τα βασικά πετρελαϊκά της κοιτάσματα στη δυτική Σιβηρία και στην περιοχή Βόλγα–Ουράλια βρίσκονταν σε φάση εξάντλησης, αναγκάζοντας τους παραγωγούς να στραφούν σε πιο σύνθετα και δαπανηρά κοιτάσματα στον μακρινό βορρά και την ανατολή.

Η πετρελαιοπηγή της Rosneft στο πετρελαϊκό κοίτασμα Vankor της Rosneft στην ανατολική Σιβηρία, περίπου 2.800 χλμ. ανατολικά της Μόσχας (21 Μαρτίου 2007).

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας, το ποσοστό των πετρελαϊκών αποθεμάτων της Ρωσίας που χαρακτηρίζονται δύσκολα ανακτήσιμα αναμένεται να αυξηθεί στο 80% έως το 2030, από 59% σήμερα. Ως αποτέλεσμα, ορισμένες προβλέψεις εκτιμούν ότι η παραγωγή θα μειωθεί τουλάχιστον κατά 10% μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Τα καλύτερα χρόνια ανάπτυξης της Ρωσίας ήταν μεταξύ 2000 και 2008, όταν οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου αυξάνονταν συνεχώς. Ήταν μία από τις αρχικές χώρες της ομάδας BRIC - το ακρωνύμιο που προώθησε η Goldman Sachs για να τονίσει τις προοπτικές των ταχέως αναπτυσσόμενων αναδυόμενων οικονομιών - μαζί με τη Βραζιλία, την Ινδία και την Κίνα. Από τότε, η απόδοσή της ήταν ανομοιογενής. «Ο κινητήρας εξαντλήθηκε μετά τη διακοπή της αύξησης των τιμών των εμπορευμάτων», δήλωσε η Ελίνα Ριμπάκοβα, οικονομολόγος στο Peterson Institute for International Economics στην Ουάσινγκτον.

Η «έκρηξη» της παραγωγής σχιστολιθικού αερίου (shale gas) στις ΗΠΑ συνέβαλε στη στασιμότητα της Ρωσίας, είπε. Αντιμέτωπος με τη μείωση της λαϊκής στήριξης, ο Πούτιν μετατόπισε το αφήγημα προς τον εθνικισμό.

Ως ξένος επενδυτής, είπε η Ριμπάκοβα, «έρχεσαι σε μια μεσαίου μεγέθους ευρωπαϊκή οικονομία που επιβραδύνεται και εξαρτάται από τις δαπάνες για όπλα. Γιατί να το κάνεις αυτό;».

Επιμέλεια: Στάθης Κετιτζιάν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.