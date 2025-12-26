Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα βρίσκονται πλέον οι πιθανότητες επανένταξης των ανέργων στην αγορά εργασίας στη Γερμανία, σύμφωνα με προειδοποίηση της επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Η Άντρεα Νάλες, σε δηλώσεις της που φιλοξενούνται στον ιστότοπο web.de, περιέγραψε μια αγορά εργασίας χωρίς δυναμική, η οποία παραμένει στάσιμη εδώ και αρκετούς μήνες. Όπως ανέφερε, ο ειδικός δείκτης που αποτυπώνει τις πιθανότητες ενός ανέργου να βρει εκ νέου εργασία έχει υποχωρήσει στο 5,7, ενώ υπό κανονικές συνθήκες κινείται κοντά στο 7 — επίπεδο που δεν έχει καταγραφεί ξανά στο παρελθόν.

Η κ. Νάλες υπογράμμισε ότι καμία επαγγελματική ομάδα δεν μπορεί να θεωρείται απολύτως ασφαλής, αν και τα άτομα με υψηλότερη εκπαίδευση εξακολουθούν να έχουν συγκριτικά καλύτερες προοπτικές. Ιδιαίτερα δυσοίωνη χαρακτήρισε την κατάσταση για τους νέους που εισέρχονται τώρα στην αγορά εργασίας, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης είναι ο χαμηλότερος των τελευταίων 25 ετών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για τους ανέργους, η οποία δίνει έμφαση στην ταχεία τοποθέτηση σε διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Όπως επισήμανε, κάθε άνεργος έχει διαφορετικό προφίλ και δεξιότητες, οι οποίες συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των προσφερόμενων θέσεων.

Η σωστή αντιστοίχιση προσόντων και εργασίας είναι καθοριστικής σημασίας, τόνισε η επικεφαλής της υπηρεσίας η οποία προέρχεται από το SPD και ανέλαβε καθήκοντα το 2022, προειδοποιώντας ότι διαφορετικά πολλοί εργαζόμενοι επιστρέφουν στα γραφεία απασχόλησης μέσα σε λίγους μόλις μήνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

