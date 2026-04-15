Κοινή δήλωση ΥΠΟΙΚ 11 χωρών: Η κρίση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να πιέζει ανάπτυξη, πληθωρισμό και αγορές

Υπουργοί Οικονομικών από 11 χώρες δήλωσαν την Τετάρτη ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα συνεχίσει να επιβαρύνει την παγκόσμια ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, ακόμη και αν επιτευχθεί μια διαρκής επίλυση.

Σε κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση, στο περιθώριο των Εαρινών Συνόδων του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσινγκτον, οι υπουργοί Οικονομικών της Βρετανίας, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας, της Ισπανίας, της Νορβηγίας, της Ιρλανδίας, της Πολωνίας και της Νέας Ζηλανδίας ανέφεραν ότι θα διαχειριστούν τις οικονομικές συνέπειες της κρίσης με «συντονισμένο, υπεύθυνο και ευέλικτο τρόπο».

Όπως αναφέρουν, ακόμη και με μια διαρκή επίλυση της σύγκρουσης, οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη, τον πληθωρισμό και τις αγορές θα συνεχιστούν.

Στην ίδια δήλωση οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών που συνυπογράφουν τη δήλωση επισημαίνουν ότι «δεσμευόμαστε να διαχειριστούμε την οικονομική αντίδραση και την ανάκαμψη από αυτή την κρίση με συντονισμένο, υπεύθυνο και ευέλικτο τρόπο».

Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι «δεσμευόμαστε να αποφύγουμε, και καλούμε όλες τις χώρες να αποφύγουν, προστατευτικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων αδικαιολόγητων ελέγχων εξαγωγών, αποθεματοποίησης και άλλων εμποδίων στο εμπόριο στις αλυσίδες εφοδιασμού υδρογονανθράκων και άλλων αγαθών που επηρεάζονται από την κρίση.

«Καλούμε το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα να παράσχουν συντονισμένη έκτακτη στήριξη σε χώρες που έχουν ανάγκη» καταλήγουν.



Πηγή: skai.gr

