Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό εν αναμονή του τερματισμού της μεγαλύτερης περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 326,86 μονάδων (+0,68%), στις 48.254,82 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 61,84 μονάδων (–0,26%), στις 23.406,45 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 4,31 μονάδων (+0,06%), στις 6.850,92 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

