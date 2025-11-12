Κ. Τσιάρας: Έως τέλος Νοεμβρίου η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23

Τη διαβεβαίωση ότι, μέχρι το τέλος του μήνα, θα καταβληθεί η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, καθώς και το Μέτρο 23, συνολικού ύψους περίπου 550–600 εκατ. ευρώ, έδωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σε συνεντεύξεις του στον Real FM και στο Action 24.

«Μέχρι το τέλος του μήνα θέλουμε να πληρώσουμε την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης και το Μέτρο 23. Για πρώτη φορά αξιοποιούμε ευρωπαϊκούς πόρους για να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα», ανέφερε ο υπουργός, επισημαίνοντας ότι οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν με πλήρη διαφάνεια.

Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην εφαρμογή αυστηρών ελέγχων, όπως ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν από κάθε πληρωμή, ώστε «να μην τεθούν σε διακινδύνευση οι ευρωπαϊκοί πόροι και να διασφαλιστεί ότι οι ενισχύσεις δίνονται σε όσους τις δικαιούνται». Όπως σημείωσε, «οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Αντίθετα, όλη αυτή η διαδικασία θα λειτουργήσει υπέρ τους».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς, ο υπουργός επισήμανε ότι η κυβέρνηση κινείται με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής και τόνισε:

«Υπάρχουν κάποια στοιχεία για παράνομο εμβολιασμό. Αν κάποιοι έχουν προβεί σε παράνομο εμβολιασμό, στην πραγματικότητα έχουν πυροδοτήσει όλη αυτή την κατάσταση και έχουν δημιουργήσει, δυστυχώς, την τέλεια συνθήκη, προκειμένου να εξαπλώνεται η ευλογιά και να μη αντιμετωπίζεται μέσα από τα μέτρα βιοασφάλειας που προτείνει το υπουργείο και καλούνται να εφαρμόσουν οι Περιφέρειες και οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι χρειάζεται υπευθυνότητα. Χρειάζεται συνεργασία. Χρειάζεται να επιμείνουμε όλοι για να εκριζώσουμε τη νόσο. Για να μπορέσουμε να είναι η χώρα μας ελεύθερη από ευλογιά».



Πηγή: skai.gr

