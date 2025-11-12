Σε οριακή προς τα κάτω αναθεώρηση της πρόβλεψής του για τον ρυθμό ανάπτυξης της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης το 2026 προχώρησε το Γερμανικό Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, το οποίο αναμένει επίσης οριακή μόνο ανάπτυξη φέτος, παρά τη δέσμευση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να αναζωογονήσει την οικονομία.

Οι «πέντε σοφοί» του Βερολίνου αναμένουν πλέον ανάπτυξη 0,9% το επόμενο έτος, ελαφρώς χαμηλότερο από 1,0% που προέβλεπαν τον Μάιο, επισημαίνοντας ότι η ενίσχυση των δαπανών από την κυβέρνηση Μερτς θα έχει μικρό μόνο αντίκτυπο στην ανάπτυξη.

«Λόγω των τρεχουσών προκλήσεων, η Γερμανία πρέπει να αναπτύξει νέες προοπτικές για την ανάπτυξη και την πολιτική ασφάλειας», δήλωσε η πρόεδρος του συμβουλίου, Μόνικα Σνίτσερ. «Οι ευκαιρίες που προκύπτουν από το ειδικό ταμείο για τις υποδομές και την κλιματική ουδετερότητα δεν πρέπει να σπαταληθούν», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι μετά τη νίκη στις εκλογές του Φεβρουαρίου, ο Φρίντριχ Μερτς έδωσε μεγαλύτερη δύναμη πυρός στη γερμανική οικονομία μέσω δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων που καταρρίπτουν ταμπού, συμπεριλαμβανομένου ενός ταμείου 500 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές.

Ωστόσο, μέρος της χρηματοδότησης χρησιμοποιείται για τη στήριξη των καθημερινών δαπανών και όχι για την ενίσχυση των υποδομών που ενισχύουν την ανάπτυξη, προκαλώντας κριτική.

«Ο αντίκτυπος θα ήταν σημαντικά μεγαλύτερος εάν τα κεφάλαια χρησιμοποιούνταν εξ ολοκλήρου για πρόσθετες δαπάνες και επενδύσεις», δήλωσε η Σνίτσερ, σημειώνοντας ότι μόνο το 1/3 της προβλεπόμενης ανάπτυξης ύψους 0,9% για το επόμενο έτος θα οφείλεται στο ειδικό ταμείο.

Σύμφωνα με την έκθεση των «πέντε σοφών» της γερμανικής οικονομίας, μόνο 98 δισ. ευρώ από το ειδικό ταμείο μπορούν να χαρακτηριστούν ως πρόσθετες επενδύσεις έως το 2030, παρότι αυτός ήταν ο σκοπός του ταμείου.

Οριακή η ανάπτυξη φέτος

Όσον αφορά το τρέχον έτος, οι «πέντε σοφοί» αύξησαν ελαφρώς την πρόβλεψή τους για τον ρυθμό ανάπτυξης στο 0,2% από 0,0% που προέβλεπαν προηγουμένους, αλλά τόνισαν ότι παρά τη διετία ύφεσης που προηγήθηκε η γερμανική οικονομία εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση στασιμότητας φέτος, λόγω των υποτονικών ιδιωτικών επενδύσεων και των ασθενών εξαγωγών.

Με την οικονομική ανάπτυξη να παραμένει ουσιαστικά στάσιμη, οι έρευνες δείχνουν ότι ο Μερτς είναι ένας από τους λιγότερο δημοφιλείς καγκελάριους, τη δημοτικότητά του να κινείται στο 25%, πολύ χαμηλότερα από αυτήν των δύο προκατόχων του στο ίδιο χρονικό διάστημα.

«Η διστακτική ανάκαμψη που φαινόταν να αναδύεται στον τομέα της μεταποίησης το καλοκαίρι του 2025 έχει εξανεμιστεί», δήλωσε ο Σνίτσερ.



Πηγή: skai.gr

