Απώλειες στη Wall Street καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο

Με πτώση έκλεισε χθες η Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα σημαντική άνοδο λόγω της ανησυχίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Με απώλειες έκλεισε χθες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα σημαντική άνοδο λόγω της ανησυχίας για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 453,19 μονάδων (–0,95%), στις 47.501,55 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 361,30 μονάδων (–1,59%), στις 22.387,67 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 90,69 μονάδων (–1,33%), στις 6.740,02 μονάδες.

