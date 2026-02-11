Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Tα νεότερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μετρίασαν τις προσδοκίες επενδυτών σχετικά με την προοπτική μείωσης επιτοκίων από τη Fed

Wall Street

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου τα νεότερα στοιχεία για την απασχόληση στις ΗΠΑ μετρίασαν τις προσδοκίες επενδυτών σχετικά με την προοπτική μείωσης επιτοκίων από την αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed).

O δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 66,74 μονάδων (–0,13%), στις 50.121,40 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 36 μονάδων (–0,16%), στις 23.066,46 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με οριακή πτώση 0,34 μονάδων στις 6.941,47 μονάδες.

