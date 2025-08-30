Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν πάντως κέρδη σε μηνιαία βάση

Απώλειες κατέγραψε χθες Παρασκευή το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σημείωσαν πάντως κέρδη σε μηνιαία βάση.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 92,02 μονάδων (–0,20%), στις 45.544,88 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 249,60 μονάδων (–1,15%), στις 21.455,55 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 41,60 μονάδων (–0,64%), στις 6.460,26 μονάδες.

