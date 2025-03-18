Χατζηδάκης: Εξετάζονται οι δυνατότητες περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων

Αύξηση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης, αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και συγκράτηση του κόστους των υπηρεσιών υγείας είναι τρεις τομείς στους οποίους μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο οι ασφαλιστικές εταιρίες, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

«Η ιδιωτική ασφάλιση είναι ζωτικό γρανάζι για την εύρυθμη λειτουργία της οικονομίας και την καθημερινότητά μας. Παρέχει προστασία σε άτομα, επιχειρήσεις και οργανισμούς, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα επενδύσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Θωρακίζει τους πολίτες απέναντι σε απρόβλεπτες καταστάσεις, μειώνοντας το κόστος των οικονομικών διαταραχών», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης. Ενώ σε σχέση με τα αιτήματα του κλάδου για επέκταση των φορολογικών κινήτρων σημείωσε: «Νομίζω ότι θα αναγνωρίσετε πως η κυβέρνηση έχει την υποχρέωση διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας. Εξετάζουμε τις δυνατότητες περαιτέρω φορολογικών ελαφρύνσεων, πάντα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής μας πολιτικής».

Οι προκλήσεις

Αναφερόμενος στις προκλήσεις την αντιμετώπιση των οποίων μπορούν να συνδράμουν οι ασφαλιστικές εταιρείες ο κ. Χατζηδάκης στάθηκε:

-Στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης υπό το φως της δημογραφικής γήρανσης πρόβλημα που, όπως σημείωσε, αντιμετωπίζουν σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. «Κατά την πρώτη τετραετία προχωρήσαμε στην κορυφαία μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης με τους ατομικούς κουμπαράδες και τη δημιουργία του ΤΕΚΑ», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Τα τρία πρώτα χρόνια έχουν ασφαλιστεί στο ταμείο 533.000 εργαζόμενοι και 200.000 εργοδότες, οι οποίοι καταβάλλουν εισφορές στον ατομικό τους κουμπαρά. Ήδη τα κεφάλαια που έχουν εισρεύσει στο ΤΕΚΑ φτάνουν τα 283 εκατομμύρια ευρώ και πολύ σύντομα θα καταστεί ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στη χώρα. Το Δεκέμβριο του 2023 προχωρήσαμε σε ένα ακόμα βήμα, με την ψήφιση του νόμου για την αναμόρφωση των Επαγγελματικών Ταμείων.Με σύγχρονους κανόνες διακυβέρνησης και διαφάνειας, φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια συνταξιοδοτική αποταμίευση και ενίσχυση της εποπτείας».

«Οι μεταρρυθμίσεις αυτές, όπως ανέφερε, ωφελούν τους ασφαλισμένους που θα απολαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις στο μέλλον. Αλλά ωφελούν και το σύνολο της εθνικής οικονομίας, αξιοποιώντας τμήμα της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης για να δώσει ώθηση στις νέες επενδύσεις».

-Στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών. «Απαιτείται, τόνισε, ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ κράτους, ασφαλιστικών εταιρειών και πολιτών, ώστε να δημιουργηθεί ένα πιο αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης κινδύνων».Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε τις πρωτοβουλίες που υιοθέτησε η κυβέρνηση, όπως η εισαγωγή αρχικά και ο διπλασιασμός ακολούθως σε 20% της μείωσης του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες. Επίσης, η οιονεί υποχρεωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών για τα ακίνητα αξίας μεγαλύτερης από 500.000 ευρώ, καθώς διαφορετικά δεν θα αποζημιώνονται από το κράτος, για τις μεγάλες επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 500.000 ευρώ και για όλα τα αυτοκίνητα. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα εμπνεόμενοι από τις διεθνείς καλές πρακτικές. Και έχοντας ως βασική μέριμνα να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα που θα είναι υπέρ των πολιτών και των περιουσιών τους και όχι εναντίον τους», τόνισε.

-Στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους στον τομέα της υγείας. «Υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας στην Ελλάδα με μεταφορά πόρων από το ανεπίσημο - γκρίζο κομμάτι. Αυτό θα ήταν προς όφελος των κρατικών εσόδων. Αλλά και προς όφελος των ίδιων των πολιτών οι οποίοι θα μπορούν να απολαμβάνουν καλύτερες και φθηνότερες υπηρεσίες - και να νιώθουν λιγότερη αβεβαιότητα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Στην κατεύθυνση αυτή κινείται η κατάργηση του φόρου 15% στα ασφαλιστήρια υγείας για παιδιά ως 18 ετών. Επίσης, η ρύθμιση για τον υπολογισμό του ύψους των ασφαλίστρων υγείας σε συνάρτηση και με το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. «Η αλήθεια είναι ότι οι ετήσιες αυξήσεις, ιδιαίτερα στα ισόβια συμβόλαια ήταν δυσβάσταχτες για τους πολίτες. Στόχος της κυβέρνησης είναι να διασφαλίζεται η προστασία των καταναλωτών από τη μια πλευρά και η κεφαλαιακή επάρκεια των εταιριών από την άλλη», ανέφερε.

Ο κ. Χατζηδάκης έκανε εξάλλου ιδιαίτερη αναφορά στην υιοθέτηση του «δικαιώματος στη λήθη» από τις ασφαλιστικές εταιρίες σημειώνοντας τα εξής: «Η οικειοθελής εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας ήταν μια αυτονόητη κίνηση ανθρωπιάς περίπου για 400.000 συμπολίτες μας, επιζώντες από καρκίνο, ώστε να μην υπάρχουν πλέον διακρίσεις εις βάρος τους στη συνέχεια της ζωής τους. Και να μπορούν πλέον και αυτοί να προχωρούν στις αποφάσεις τους για δάνεια και ασφαλίσεις ζωής, απελευθερωμένοι από τα δεσμά του σχετικού ιατρικού τους ιστορικού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΕΑΕΕ και τις εταιρίες του κλάδου για τον εποικοδομητικό ρόλο που έπαιξαν».

«Η Κυβέρνηση, κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης, αναγνωρίζει την ουσιαστική συμβολή των ασφαλιστικών εταιριών, τις οποίες θεωρεί σύμμαχο στην προσπάθεια που κάνει να ανεβάσει τη ελληνική οικονομία ακόμα ψηλότερα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις δεσμεύσεις μας για διεύρυνση της αγοράς ιδιωτικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό, και διασφαλίζοντας αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών».

Νικητιάδης

Ο Γιώργος Νικητιάδης, ο τομεάρχης Ανάπτυξης ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε την σημασία του κλάδου για την κοινωνία. Αναφέρθηκε ιδιατερα στον τομέα υγείας σημειώνοντας ότι το εθνικό σύστημα υγείας απαξιώνεται καθημερινά ενώ για το κόστος των ασφαλιστικών συμβολαίων υγείας υπογράμμισε ότι οι αυξήσεις κλόνισαν την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Σημείωσε ότι «εάν η αγορά λειτουργεί με ομαλότητα τότε αυτό είναι επ οφελεία όχι μόνο των πολιτών αλλά και των ίδιων των εταιριών».

Για την διαμόρφωση ενός νέου αντιπροσωπευτικότερου δείκτη υγειάς υπογράμμισε την ανάγκη οργάνωσης συνεχούς διαλόγου με εταιρείες και ασφαλισμένους και πρότεινε για το νέο δείκτη υγείας να ενταχθεί στη διαβούλευση και η γνώμη των καταναλωτών.

Για τα υψηλά νοσήλεια ανέφερε ότι αντιπροσωπεία του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να ενημερωθεί και όπως έγινε γνωστό «η σχετική έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί αλλά ολοκληρώνεται και θα δημοσιοποιηθεί τότε επόμενους μήνες το κείμενο που θα χαρτογραφεί το χώρο της ιδιωτικής υγείας».

Με τις γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύεται το αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες, συνέχισε ο ίδιος τονίζοντας «θέλουμε σταθερές και όλοι μαζί πρέπει να εμβαθύνουμε στα προβλήματα του χώρου για κίνητρα όπως η περαιτέρω μείωση του ενφια για αφάλεια ακινήτων».

«Χρειαζόμαστε μια νέα σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργεί προστιθέμενη αξία για όλους μας, για περαιτέρω διείσδυση του κλάδου και μια κυβέρνηση που προτείνει λύσεις για ενίσχυση της διαφάνειας και προστασίας του ανταγωνισμου αλλά ταυτόχρονα με έπινα αξιόπιστο εθνικό σύστημα υγείας που η ιδιωτική ασφάλιση θα λειτουργεί συμπληρωματικά. Διότι είναι αμέτρητες οι περιπτώσεις με οικονομική στενότητα που η πολιτεία αφήνει μόνους τους ασθενείς να δαπανούν τις αποτεμιεύσεις τους ή να δανείζονται για να εξασφαλίσουν την υγεία τους. Θέλουνε ένα ανθρώπινο και υγιές περιβάλλον» κατέληξε.

Σαρρηγεωργίου

Ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου είπε: «ο ελέφαντας στο δωμάτιο μεγαλώνει συνεχώς και δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική ή για τις οικονομικές συνθήκες ή για τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ο ελέφαντας είναι η κλιματική αλλαγή και το ζήτημα για την κοινωνία είναι τι κάνουμε, πριν, κατά και μετά από κάθε φυσική καταστροφή. Οι αποταμιεύσεις και η μακροβιότητα είναι το μεγάλο ζητούμενο».

Ο ίδιος συνέχισε ότι για τις περισσότερες χώρες η λύση δίνεται μέσα από τον συνδυασμό ιδιωτικής και κοινωνικής ασφάλισης «αλλά ο ελληνικός λαός είναι υπασφαλισμένος και ο μέσος Έλληνας πληρώνει πολύ περισσότερα για περιουσία, υγεία και σύνταξη σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι μόνο το 15% των Ελλήνων έχει ιδιωτική ασφάλισης υγείας όμως «αντί για φοροελαφρύνσεις, το κράτος παραβαίνει με λάθος τρόπους στην αγορα Ας κοιτάξουμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Για να βλέπουμε όπ ως ολόκληρη τη εικόνα να συμπληρώσω ότι ταυτόχρονα έχουν παρθεί μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση, όπως η ασφάλιση σπιτιών που ανέβηκε το ποσοστό από το 15% σε 18% και αναμένουμε κι άλλη αύξηση».

Για το συνταξιοδοτικό, πρόσθεσε ότι το ΤΕΚΑ είναι στη σωστή κατεύθυνση «αλλά δεν φτάνει» όπως είπε ενώ πρότεινε να επεκταθεί η απαλλαγή που προβλέπεται για νέους και παιδιά, στα συμβόλαια υγείας ίσως και για τους άνω των 60 ετών.

«Η ασφαλιστική αγορα είναι εδώ, αλλά έχουμε ακόμη δρόμο ωστόσο δεν έχουμε χρόνο» τόνισε υπογραμμίζοντας ότι η ασφαλιστική αγορά στη χώρα μας είναι αξιόπιστη για να λάβει το μέρος των κινδύνων που της αναλογεί.

Από την πλευρά της η γενική διευθύντρια ΕΑΕΕ, Ελίνα Παπασπυροπούλου υπογράμμισε στην ομιλία της ότι η ασφάλισης είναι, πάνω από όλα, θεσμός κοινωνικής προσφοράς.

Ένας τομέας που απασχολεί τον κλάδο είναι η οδική ασφάλεια και σε αυτό τον πλαίσιο υπάρχει συνεργασία με την τροχαίας «αλλά πιστεύουμε σε μια εθνική στρατηγική για το θέμα» όπως σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

