Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες η Wall Street - Οι συνεδριάσεις χαρακτηρίζονται από περιορισμένο όγκο συναλλαγών λόγω της εορταστικής περιόδου.

Wall Street

Με κέρδη έκλεισε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας κατά την οποία οι συνεδριάσεις στη Wall Street χαρακτηρίζονται από περιορισμένο όγκο συναλλαγών λόγω της εορταστικής περιόδου.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 227,79 μονάδων (+0,47%), στις 48.362,68 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 121,20 μονάδων (+0,52%), στις 23.428,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 43,99 μονάδων (+0,64%), στις 6.878,49 μονάδες.

