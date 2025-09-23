Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Οι τρεις βασικοί δείκτες σε ιστορικά υψηλά για 3η διαδοχική συνεδρίαση, με φόντο την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση έως και 100 δισ. δολαρίων στην OpenAI

wall street

Με κέρδη έκλεισε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου οι τρεις βασικοί δείκτες σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση, με φόντο την ανακοίνωση της Nvidia για επένδυση έως και 100 δισεκ. δολαρίων στην OpenAI.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 66,27 μονάδων (+0,14%), στις 46.381,54 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 157,50 μονάδων (+0,70%), στις 22.788,97 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 29,39 μονάδων (+0,44%), στις 6.693,75 μονάδες.

