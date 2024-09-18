Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Με 2,2% έτρεξε ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο, δηλαδή με ρυθμό ίδιο με εκείνον του προηγούμενου μήνα.

Πρόκειται για επίπεδο πάνω από το στόχο εντολής της Τράπεζας της Αγγλίας, δηλαδή το 2%, αλλά σημαντικά χαμηλότερο από το διψήφιο ποσοστό του πληθωρισμού στις αρχές του 2023.

Έκτοτε οι αυξήσεις στο κόστος ενέργειας και τροφίμων είναι χαμηλότερες. Παρόλα αυτά, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2021 οι τιμές του φυσικού αερίου είναι κατά 68% υψηλότερες, ενώ η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι 45% υψηλότερη.

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προέβλεπαν το 2,2%, καθώς οι χαμηλότερες τιμές των καυσίμων κίνησης στην αντλία και των κρατήσεων στα ξενοδοχεία αντισταθμίστηκαν από τα ακριβότερα αεροπορικά κόμιστρα, ιδίως προς ευρωπαϊκούς προορισμούς.

Η κεντρική τράπεζα τελεί υπό πίεση να μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού, ωστόσο μετά και από τα σημερινά στοιχεία για τον εκτός στόχου πληθωρισμό οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι στην προσεχή συνεδρίαση της Πέμπτης δεν θα ληφθεί απόφαση μείωσης.



