Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο το πρώτο τρίμηνο του έτους

Πάντως αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το επόμενο διάστημα λόγω των παγκόσμιων προκλήσεων αλλά και των δασμών των Τραμπ

Βρετανία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σημείωσε αύξηση 0,7% το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου, επίδοση που υπερέβη τις προσδοκίες των οικονομολόγων, οι οποίοι προέβλεπαν άνοδο της τάξης του 0,6%.

Σε μηνιαία βάση, το Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση 0,2% στο ΑΕΠ, με τον τομέα των υπηρεσιών να αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς της ανάπτυξης.

Βρετανία

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, σχολιάζοντας τα στοιχεία, υποστήριξε ότι επιβεβαιώνουν «τη δύναμη και τις δυνατότητες της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου» και ότι εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας «κάνουμε τις σωστές επιλογές προς το εθνικό συμφέρον». 

Πάντως, αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το επόμενο διάστημα λόγω των παγκόσμιων προκλήσεων αλλά και των δασμών που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.  

Από την πλευρά του, ο σκιώδης υπουργός οικονομικών Μελ Στράιντ δήλωσε ότι «οι Εργατικοί κληρονόμησαν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7, αλλά οι αποφάσεις τους θέτουν σε κίνδυνο αυτή την πρόοδο».
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ηνωμένο Βασίλειο οικονομία ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark