Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου κατέγραψε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά τους πρώτους τρεις μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS).

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σημείωσε αύξηση 0,7% το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου, επίδοση που υπερέβη τις προσδοκίες των οικονομολόγων, οι οποίοι προέβλεπαν άνοδο της τάξης του 0,6%.

Σε μηνιαία βάση, το Μάρτιο καταγράφηκε αύξηση 0,2% στο ΑΕΠ, με τον τομέα των υπηρεσιών να αποτελεί έναν από τους βασικότερους μοχλούς της ανάπτυξης.

Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς, σχολιάζοντας τα στοιχεία, υποστήριξε ότι επιβεβαιώνουν «τη δύναμη και τις δυνατότητες της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου» και ότι εν μέσω παγκόσμιας αβεβαιότητας «κάνουμε τις σωστές επιλογές προς το εθνικό συμφέρον».

Πάντως, αναλυτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για το επόμενο διάστημα λόγω των παγκόσμιων προκλήσεων αλλά και των δασμών που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Today's growth figures show the strength and potential of the UK economy.



Against a backdrop of global uncertainty we are making the right choices in the national interest.



But there is more to do, we will go further and faster to make working people better off. — Rachel Reeves (@RachelReevesMP) May 15, 2025

Από την πλευρά του, ο σκιώδης υπουργός οικονομικών Μελ Στράιντ δήλωσε ότι «οι Εργατικοί κληρονόμησαν την ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στην G7, αλλά οι αποφάσεις τους θέτουν σε κίνδυνο αυτή την πρόοδο».



