Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος διεθνών στρατηγικών επενδυτών βρίσκεται η Ελλάδα, με το επιχειρηματικό της περιβάλλον να προσελκύει πλέον αυξανόμενο αριθμό επενδυτικών σχημάτων από το εξωτερικό. Αυτό επισημαίνει ο Rob Follows, ιδρυτής και πρόεδρος της STS Capital Partners, μιας διεθνούς εταιρείας συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) που έχει διαχειριστεί περισσότερες από 1.000 συναλλαγές συνολικής αξίας άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Rob Follows τονίζει ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της τα προβλήματα της προηγούμενης δεκαετίας και πλέον εμφανίζεται πιο σταθερή και ελκυστική για επενδύσεις. Όπως επισημαίνει, το ενδιαφέρον των στρατηγικών επενδυτών επικεντρώνεται σε τομείς, όπως ο τουρισμός, η καινοτομία και η τεχνολογία - τομείς με υψηλή δυναμική ανάπτυξης, ιδιαίτερα όταν συνδυάζονται με μεγαλύτερη εξωστρέφεια από την πλευρά των ελληνικών επιχειρήσεων. Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται και στον αγροδιατροφικό τομέα, ο οποίος διατηρεί ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η STS Capital Partners υπέγραψε πρόσφατα στρατηγική συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα με τον ελληνικό επιχειρηματικό και επενδυτικό όμιλο GPA. Η συμφωνία επισφραγίστηκε με την παρουσία των Rob Follows και Vince Willis, Managing Director της STS, στην Αθήνα, μαζί με την ηγετική ομάδα της GPA, με επικεφαλής τους Αναστάσιο Σπανίδη, Βασίλη Μπαλάνη και Κωνσταντίνο Παπαζαφειρόπουλο. «Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον περίοπτη θέση στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη», υπογραμμίζει.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει επίσης ο Follows στη διάκριση ανάμεσα στους διεθνείς στρατηγικούς επενδυτές και τα venture capital. Όπως εξηγεί, οι στρατηγικοί επενδυτές δεν επιδιώκουν απλώς αποδόσεις κεφαλαίων, αλλά αναζητούν επιχειρήσεις που ταιριάζουν με το μακροπρόθεσμο όραμά τους, αξιοποιώντας συνέργειες και χτίζοντας προστιθέμενη αξία σε βάθος χρόνου. Αυτό διαφοροποιεί σημαντικά τη στρατηγική τους σε σχέση με τα επενδυτικά κεφάλαια, τα οποία συνήθως εστιάζουν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα επένδυσης.

Η STS Capital Partners, σύμφωνα με τον ίδιο, λειτουργεί αποκλειστικά από την πλευρά των πωλητών, στοχεύοντας σε εξαγορές από στρατηγικούς επενδυτές. Όπως λέει, η εταιρεία ακολουθεί ένα μοντέλο που αποκαλεί «Extraordinary Exits», με στόχο όχι απλώς την πώληση μιας επιχείρησης αλλά τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο ίδιος ξεκίνησε την πορεία του πουλώντας την πρώτη του εταιρεία σε τίμημα 27 φορές τα κέρδη EBITDA, εμπειρία που αποτέλεσε αφετηρία για την ίδρυση της STS.

Η στρατηγική που προτείνει περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: την αναζήτηση επενδυτών με σαφές όραμα ανάπτυξης (Selling to Strategics) και τη σύνδεση της επιχειρηματικής επιτυχίας με κοινωνικό αποτύπωμα (Success to Significance). Κατά τον ίδιο, η πώληση μιας εταιρείας δεν είναι απλώς το τέλος ενός επιχειρηματικού κύκλου αλλά μια ευκαιρία για αναδιάταξη, νέες επενδύσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η επιτυχία μιας μεταβίβασης δεν έγκειται μόνο στη συμφωνία αυτή καθαυτή, αλλά και στην κατάλληλη προετοιμασία που προηγείται.

Τα βήματα που οδηγούν σε μια επιτυχημένη στρατηγική έξοδο

Σε αυτό το πλαίσιο, επισημαίνει ορισμένα βασικά βήματα που οφείλουν να λάβουν υπόψη τους οι επιχειρηματίες πριν προχωρήσουν σε μια πιθανή έξοδο:

-Στρατηγικός σχεδιασμός: Η διαδικασία προετοιμασίας πρέπει να ξεκινά πολύ πριν από την απόφαση μεταβίβασης.

-Καθορισμός στόχων: Είναι κρίσιμο ο επιχειρηματίας να κατανοεί τους λόγους που τον οδηγούν στην έξοδο και τους στόχους που θέλει να επιτύχει.

-Σχηματισμός ομάδας συμβούλων: Από νομικούς και φοροτεχνικούς μέχρι CFOs και ειδικούς στις εξαγορές, η σωστή ομάδα είναι καθοριστική.

-Στόχευση στρατηγικών αγοραστών: Η εύρεση επενδυτών που αναγνωρίζουν την πραγματική αξία της επιχείρησης αποτελεί βασικό στοιχείο επιτυχίας.

-Διαφάνεια στα οικονομικά στοιχεία: Καθαροί ισολογισμοί και σαφείς οικονομικές αναλύσεις ενισχύουν την αξιοπιστία της επιχείρησης.

-Αξιολόγηση επιλογών: Η προσεκτική διερεύνηση όλων των εναλλακτικών λύσεων είναι απαραίτητη.

-Εστίαση στο αποτύπωμα: Η έξοδος δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά το οικονομικό αποτέλεσμα αλλά και το αποτύπωμα που θέλει να αφήσει ο επιχειρηματίας.

-Σχεδιασμός για το μέλλον: Είναι σημαντικό να χαρτογραφηθεί το επόμενο βήμα μετά την έξοδο.

«Μια στρατηγική έξοδος δεν είναι απλώς μια οικονομική πράξη. Αποτελεί την κορύφωση μιας επιχειρηματικής πορείας και, ταυτόχρονα, την αφετηρία ενός νέου κεφαλαίου», καταλήγει ο Follows.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

