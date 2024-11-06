Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πρόστιμο που δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τις 20.000€ περιμένει όποιον γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων του το νόμο και βγάλει προς βραχυχρόνια μίσθωση το ακίνητο του στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων. Αυτό ορίζεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομικών χθες το βράδυ.



Η ρύθμιση για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης προβλέπει ότι από την πρωτοχρονιά του 2025 και έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 δεν επιτρέπεται η εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής για ακίνητα που βρίσκονται στην 1η, 2η και 3η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 50% του εισοδήματος που αποκτάται από βραχυχρόνια μίσθωση από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μέχρι τον έλεγχο, που δεν είναι κατώτερο από 20.000€. Σε περίπτωση υποτροπής εντός το πρόστιμο γίνεται ίσο με το 100% των μισθωμάτων που έχουν εισπραχθεί και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 40.000€.



Η πρώτη Δημοτική Κοινότητα περιλαμβάνει το κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα τις περιοχές:

-Κουκάκι

-Πλάκα

-Κολωνάκι

-Σύνταγμα – Ομόνοια – Μοναστηράκι

-Εξάρχεια

-Ιλίσια

-Νεάπολη

Η δεύτερη δημοτική κοινότητα περιλαμβάνει τις Νοτιοανατολικές συνοικίες από το Νέο Κόσμο μέχρι το Στάδιο και συγκεκριμένα τις περιοχές:

-Μετς

-Νέος Κόσμος

-Άγιος Αρτέμιος

-Παγκράτι

Στην τρίτη Δημοτική Κοινότητα βρίσκονται οι Νοτιοδυτικές συνοικίες:

-Βοτανικός

-Μεταξουργείο

-Γκάζι

-Πετράλωνα

-Ρουφ

-Θησείο

Αντίθετα όσοι αποσύρουν τα ακίνητα τους από την βραχυχρόνια μίσθωση και τα διαθέσουν στην μακροχρόνια , τότε απαλλάσσονται από το φόρο ενοικίων για 3 χρόνια.

Προϋποθέσεις:

-Το ακίνητο να μην ξεπερνά τα 120τ.μ

-Να υπογραφεί συμβόλαιο μίσθωσης διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών μεταξύ 8 Σεπτεμβρίου 2024 και 31 Δεκεμβρίου 2025.

-Το ακίνητο να βρισκόταν στη βραχυχρόνια μίσθωση για τα 3 προηγούμενα οικονομικά έτη τουλάχιστον , δηλαδή 2022-2023 και 2024, αν το μισθωτήρια υπογράφεται το 2025.

Εξίσου περιοριστικά αναμένεται να λειτουργήσει και το τέλος ανθεκτικότητας που αυξάνεται σημαντικά για τα ακίνητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Εφεξής για την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Οκτώβριο κάθε ακίνητο που θα διατίθεται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης θα επιβαρύνεται με τέλος ανθεκτικότητας 8€/ημερήσια χρήση. Εφόσον πρόκειται για μονοκατοικίες άνω των 80τ.μ. το τέλος σχεδόν διπλασιάζεται στα 15€.

Για την περίοδο από τον Νοέμβριο έως τον Μάρτιο το τέλος ανθεκτικότητας ορίζεται στα 2€/ημερήσια χρήση και στα 4€ για μονοκατοικίες άνω των 80τ.μ.



Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών τα μέτρα αυτά είναι η πρώτη δέσμη περιοριστικών στη βραχυχρόνια μίσθωση μέτρων και αποτελούν κομμάτι της αντιμετώπισης του προβλήματος στέγασης. Το αποτέλεσμα τους θα εξεταστεί και αν κριθεί αναγκαίο θα υπάρξει και επόμενη δέσμη μέτρων, ακόμη πιο σκληρή με επέκταση των περιοχών όπου θα απαγορεύονται νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις ή ακόμη χρονικούς περιορισμούς , για παράδειγμα να απαγορεύονται για περίοδο άνω των 3 μηνών ανά έτος.

