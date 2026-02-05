Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου αποφάσισε κατά πλειοψηφία (35 υπέρ – 12 κατά) ότι ο ανατοκισμός στα «κόκκινα» δάνεια του νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Η απόφαση αυτή επιφέρει «κούρεμα» στις υπέρογκες χρεώσεις των δανείων που υπάγονται στον εν λόγω νόμο, ευνοώντας τους δανειολήπτες.

Η συνολική αξία των δανείων που επηρεάζονται από την απόφαση ξεπερνά τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ και αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων που δεν έχουν ακόμη τελεσιδικήσει.

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Κούρεμα» στις υπέρογκες χρεώσεις στα «κόκκινα δάνεια» του ν. Κατσέλη επιβάλλει με την απόφασή του ο Άρειος Πάγος: Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου μετά από διάσκεψη, έκρινε κατά πλειοψηφία (35 υπέρ – 12 κατά) ότι ο υπολογισμός του ανατοκισμού στα «κόκκινα» δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης – όπως υποστήριζαν οι δανειολήπτες – και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, θέση που προέβαλαν οι τράπεζες και τα funds.

Η συνολική αξία των δανείων που επηρεάζονται από την απόφαση υπολογίζεται πως ξεπερνά τα 12 δισ. ευρώ με τον αριθμό των δανειοληπτών που «αγγίζει» να είναι περίπου τους 350.000. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται βέβαια και υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκδοθεί οριστική απόφαση υπαγωγής στον νόμο Κατσέλη.

Τι ζητούσαν τράπεζες και servicers – Τι έλεγαν οι δανειολήπτες

Όλα ξεκίνησαν από την διάσταση απόψεων που υπήρξε όσον αφορά στην ερμηνεία του άρθρου 9, παρ. 2 του νόμου 3869/2010: Αυτός αφορά τον τρόπο εκτοκισμού των δόσεων των δανείων που έχουν μπει στη ρύθμιση προστασίας της κύριας κατοικίας (ν. Κατσέλη), ο οποίος ορίζει ότι οι μηνιαίες καταβολές είναι «έντοκες, χωρίς ανατοκισμό».

Από την πλευρά τους οι πιστωτές -τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers)- «διάβασαν» διαφορετικά τον ορισμό αυτό του νόμου σε σχέση με εκείνο που εκτιμούσαν οι δανειολήπτες. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θεωρούν ότι οι τόκοι κάθε μήνα θα πρέπει να υπολογίζονται επί του συνόλου του ρυθμισμένου δανείου.

Από την πλευρά τους οι δανειολήπτες εκτιμούσαν πως οι τόκοι υπολογίζονται μόνο επί της μηνιαίας δόσης η οποία καταβάλλεται, προσέγγιση βεβαίως που συνάδει με την φιλοσοφία του νόμου για προστασία του δανειολήπτη.

Επί της ουσίας, η εν λόγω «διάσταση απόψεων» στην πράξη οδηγούσε σε τεράστια απόκλιση του ποσού των τόκων «φουσκώνοντας» υπέρμετρα τις δόσεις τις οποίες έπρεπε να καταβάλλουν οι δανειολήπτες, από την στιγμή που Τράπεζες και servicers τους υπολόγιζαν σε ετήσια βάση.

Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως στη διεθνή πρακτική ο εκτοκισμός δανείου έχει καθιερωθεί να γίνεται επί του συνόλου του κεφαλαίου και όχι επί της μηνιαίας δόσης, στοιχείο που προέβαλαν ως επιχείρημα παράγοντες από την πλευρά τραπεζών και servicers.

Εντούτοις το Δικαστήριο τάχθηκε υπέρ των δανειοληπτών καθώς το σκεπτικό τους είχε ως επίκεντρο τη φιλοσοφία του νόμου για ελάφρυνση του οφειλέτη.

Πόσα κερδίζουν οι δανειολήπτες μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου

Ας δούμε όμως τι αλλάζει μέσα από παραδείγματα:

Ένα δάνειο 100.000, με αποπληρωμή στα 20 χρόνια και επιτόκιο 4,5%, εάν επιβληθεί τόκος επί του συνόλου κεφαλαίου, η δόση διαμορφώνεται περίπου στα 616 ευρώ τον μήνα. Αν ο τόκος υπολογιστεί επί της μηνιαίας δόσης, η μηνιαία καταβολή περιορίζεται σχεδόν κατά 200 ευρώ με την δόση του δανείου να πέφτει στην περιοχή των 417 ευρώ τον μήνα.

Συγκεκριμένα, παραδείγματα Εκτοκισμού (Ετήσιο επιτόκιο ~4,5% - 5%)

Οφειλή 50.000€ (20 έτη):

o Τόκος επί συνόλου κεφαλαίου: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα 308€.

o Τόκος επί της μηνιαίας δόσης: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα 209€.

o Διαφορά: 99€ λιγότερα ανά μήνα

Οφειλή 100.000€ (20 έτη):

o Τόκος επί συνόλου κεφαλαίου: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα 616€.

o Τόκος επί της μηνιαίας δόσης: Η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα 417€.

o Διαφορά: 199€ λιγότερα ανά μήνα.

Πηγή: skai.gr

