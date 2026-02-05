Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζει την αυξημένη αβεβαιότητα στην ευρωζώνη, η οποία αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την οικονομική δραστηριότητα.

Αυξημένη αβεβαιότητα διαπιστώνει στην Ευρωζώνη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, χαρακτηρίζοντάς την ως βασικό παράγοντα κινδύνου για την οικονομία. Σύμφωνα με τη Λαγκάρντ, οι οικονομικές προοπτικές παραμένουν υπό την επίδραση έντονης αβεβαιότητας, σε ένα περιβάλλον που κυριαρχείται από γεωπολιτικές εντάσεις και μεταβαλλόμενες διεθνείς εμπορικές πολιτικές.

Η ίδια τόνισε ότι η αβεβαιότητα γύρω από τις παγκόσμιες εμπορικές στρατηγικές εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο τις επενδύσεις όσο και το κλίμα εμπιστοσύνης στις αγορές.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Λαγκάρντ επισήμανε ότι «η ζώνη του ευρώ συνεχίζει να αντιμετωπίζει ένα ασταθές περιβάλλον». Η αύξηση της αβεβαιότητας ενδέχεται να περιορίσει τη ζήτηση, ενώ μια ενδεχόμενη επιδείνωση του κλίματος στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσε να έχει περαιτέρω αρνητικές συνέπειες.

Επιπλέον, τυχόν επιπρόσθετες τριβές στο διεθνές εμπόριο ενδέχεται να διαταράξουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες, να μειώσουν τις εξαγωγές και να αποδυναμώσουν την κατανάλωση και τις επενδύσεις. Οι γεωπολιτικές εντάσεις, με έμφαση στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, παραμένουν σημαντική πηγή αβεβαιότητας.

Αναφορικά με τον πληθωρισμό, η πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι οι προοπτικές του είναι περισσότερο αβέβαιες από το συνηθισμένο, λόγω του ασταθούς διεθνούς πολιτικού περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί χαμηλότερα αν οι δασμοί περιορίσουν τη ζήτηση για εξαγωγές της ευρωζώνης περισσότερο από το αναμενόμενο ή αν χώρες με πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αυξήσουν τις εξαγωγές προς την περιοχή.

Ένα ισχυρότερο ευρώ θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε χαμηλότερο πληθωρισμό από τις τρέχουσες προσδοκίες, ενώ πιο ασταθείς και επιφυλακτικές χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τη ζήτηση και να συμβάλουν στη μείωση του πληθωρισμού.

Αντίθετα, ο πληθωρισμός θα μπορούσε να αυξηθεί σε περίπτωση επίμονης ανόδου των τιμών ενέργειας ή αν η περαιτέρω κατακερματισμένη λειτουργία των παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων οδηγήσει σε αύξηση των τιμών εισαγωγών και περιορισμό της προσφοράς κρίσιμων πρώτων υλών.

Η Λαγκάρντ σημείωσε επίσης ότι αν η αύξηση των μισθών επιβραδυνθεί με βραδύτερους ρυθμούς, ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες ενδέχεται να παραμείνει υψηλός για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, η προγραμματισμένη ενίσχυση των αμυντικών δαπανών και των δαπανών για υποδομές θα μπορούσε να συμβάλει σε άνοδο του πληθωρισμού μεσοπρόθεσμα.

