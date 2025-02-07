Βόρεια Μακεδονία: Μείωση 6,5% των εξαγωγών της χώρας το 2024

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Μακεδονίας, η συνολική αξία των εξαγωγών της Βόρειας Μακεδονίας την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε στα 7,78 δισ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 6,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Η αξία των εισαγόμενων αγαθών κατά την ίδια περίοδο ανήλθε στα 11,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο το 2023.

Το εμπορικό έλλειμμα κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 ανήλθε στα 3,28 δισ. ευρώ.

Η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024, βρέθηκε στο 70,3%.

Το εμπόριο, ανά προϊόν, δείχνει ότι το μεγαλύτερο μερίδιο στις εξαγωγές της Βόρειας Μακεδονίας αντιπροσωπεύεται από καταλύτες για αυτοκίνητα.

Το μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές αντιπροσωπεύουν τα πετρελαιοειδή και τα λιπαντικά που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά και έπονται τα μέταλλα πλατίνας και τα κράματά τους.

Την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 οι πέντε πρώτοι εμπορικοί εταίροι της Βόρειας Μακεδονίας ήταν η Γερμανία, η Βρετανία, η Ελλάδα, η Κίνα και η Σερβία.

Οι εξαγωγές της Βόρειας Μακεδονίας προς την Ελλάδα το 2024 ανήλθαν στα 262 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 14,5% σε σχέση με το 2023, ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα ανήλθαν στα 986 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 5,5% σε σχέση με το 2023. Κύριο εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας προς τη Βόρεια Μακεδονία είναι τα καύσιμα.

Η σημαντική αυτή μείωση (6,5%) των εξαγωγών της Βόρειας Μακεδονίας το 2024 οφείλεται στη μείωση των εξαγωγών των ξένων εργοστασίων στη χώρα που παράγουν εξαρτήματα για την αυτοκινητοβιομηχανία, ως αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής αυτοκινήτων σε ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στη Γερμανία. Στη Βόρεια Μακεδονία δραστηριοποιούνται αρκετές ξένες εταιρείες που παράγουν εξαρτήματα αυτοκινήτων, τα οποία εξάγουν κυρίως σε αυτοκινητοβιομηχανίες στην Ευρώπη. Οι εταιρείες αυτές έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς, ενώ λαμβάνουν και επιδοτήσεις από το κράτος στη Βόρεια Μακεδονία.

Μόλις χθες, η ιρλανδο-αμερικανική εταιρεία «Aptiv», που λειτουργεί από το 2016 εργοστάσιο έξω από τα Σκόπια και απασχολεί περίπου 500 εργαζόμενους, ανακοίνωσε πως κλείνει τη μονάδα της και θα μεταφέρει την παραγωγή της από τα Σκόπια στην Πορτογαλία και στην Πολωνία.

Το εργοστάσιο της «Aptiv» στα Σκόπια παρασκευάζει ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για τις ανάγκες της αυτοκινητοβιομηχανίας. H «Aptiv» είναι παρούσα σε σχεδόν 50 χώρες και απασχολεί συνολικά πάνω από 200.000 εργαζόμενους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

