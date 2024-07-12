Λογαριασμός
Unilever: «Κόβει» 3.200 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, 7.500 παγκοσμίως

Η αναδιάρθρωση αποφασίστηκε μετά από πιέσεις των μετόχων της εταιρείας - Για τις απολύσεις ενημερώθηκαν ήδη ανώτερα στελέχη, ώστε να δρομολογηθούν εξελίξεις

Unilever

Την απόλυση του ενός τρίτου των υπαλλήλων της στην Ευρώπη, που αντιστοιχεί σε 3.200 θέσεις εργασίας, προγραμματίζει έως το τέλος του 2025 η Unilever.

Η εταιρεία απασχολεί 11.000 υπαλλήλους σε όλα τα επίπεδα στη Γηραιά Ήπειρο, με τις αλλαγές να εντάσσονται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που ανακοινώθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Σύμφωνα με το σχέδιο που γνωστοποιήθηκε πριν λίγους μήνες, σε παγκόσμιο επίπεδο αναμένεται να κοπούν 7.500 θέσεις εργασίας από την εταιρεία - κολοσσό.

Η αναδιάρθρωση στο κόστος λειτουργίας και όχι μόνο, αποφασίστηκε μετά τις πιέσεις πολλών μετόχων της Unilever. Οι απολύσεις υπαλλήλων γνωστοποιήθηκαν και επισήμως σε ανώτερα στελέχη της εταιρείας.

