O Jamie Dimon της JPMorgan προειδοποιεί: Πληθωρισμός και επιτόκια θα παραμείνουν υψηλά 

Σε μια ακόμη προειδοποίηση αναφορικά με τον πληθωρισμό, παρά τις πρόσφατες ενδείξεις για χαλάρωση των πιέσεων των τιμών, προχώρησε την Παρασκευή ο CEO της JP Morgan, Jamie Dimon.

"Εχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη μείωση του πληθωρισμού, αλλά ακόμη υπάρχουν πολλαπλές πληθωριστικές δυνάμεις μπροστά μας: μεγάλα δημοσιονομικά ελλείμματα, ανάγκες για υποδομές, αναδιάρθρωση του εμπορίου και εκ νέου στρατιωτικοποίηση του κόσμου,” ανέφερε ο Dimon στην ανακοίνωση με τα αποτελέσματα β’ τριμήνου της τράπεζας. “Ως εκ τούτου, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο διάστημα απ ό,τι εκτιμούν οι αγορές”.

Τα σχόλια του Dimon έρχονται σε συνέχεια των επίσημων στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ τα οποία έδειξαν ότι τον Ιούνιο κατέγραψε, για πρώτη φορά, τη μεγαλύτερη πτώση σε διάστημα τεσσάρων ετών, κάτι που ενίσχυσε τα στοιχήματα ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED) θα μειώσει σύντομα τα επιτόκια.

Την προηγούμενη εβδομάδα πάντως ο επικεφαλής της FED, Jerome Powell, εξέφρασε τις ανησυχίες του ότι η παραμονή των επιτοκίων σε πολύ υψηλά επίπεδα για μεγάλο διάστημα θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομία.

Τα αποτελέσματα της JPMorgan

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της JPMorgan για το β’ τρίμηνο του έτους ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών καθώς οι προμήθειες επενδυτικής τραπεζικής εκτοξεύτηκαν κατά 52% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η τράπεζα ανακοίνωσε αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 4,26 δολ., έναντι 4,19 δολ. που ανέμεναν οι αναλυτές, με τα έσοδα να φτάνουν στα 50,99 δισ. δολ. σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 49,87 δισ. δολ.

