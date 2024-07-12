Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,44%, στα 103,91 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με ήπια άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υπερβαίνει τα επίπεδα των 1.450 μονάδων, εν μέσω ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.452,28 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,44%.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης, σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,82%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 12,31%

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 103,91 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.339.744 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,61%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,32%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (+2,67%), της Alpha Bank (+2,44%), της Lamda Development (+1,78%) και της Πειραιώς (+1,58%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Autohellas (-1,67%), Motor Oil (-1,48%), της Εθνικής (-1,43%) και της ΔΕΗ (-1,43%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Εθνική διακινώντας 4.326.954 και 2.831.370 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 22,31 εκατ. ευρώ και η Jumbo με 14,89 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 60 μετοχές, 36 πτωτικά και 15 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ +6,38% και Μinerva +5,88%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Attica Bank -7,58% και Δομική Κρήτης -3,92%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,9500 +0,81%

ALPHA BANK: 1,6800 +2,44%

AEGEAN AIRLINES: 12,1000 -0,66%

VIOHALCO: 6,0900 -0,81%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,5400 +0,23%

ΔΕΗ: 11,7500 -1,43%

ΔΑΑ: 7,9860 +0,96%

COCA COLA HBC: 32,3200 +2,67%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,6000 +0,39%

ΕΛΠΕ: 7,6650 -0,84%

ELVALHALCOR: 1,8780 -0,42%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,87000 -1,43%

ΕΥΔΑΠ: 5,7700 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,0960 +1,01%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,4300 +1,78%

MOTOR OIL: 22,6200 -1,48%

JUMBO: 25,3400 +0,80%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7000 +0,27%

ΟΛΠ: 26,7000 -1,29%

ΟΠΑΠ: 15,7000 +0,77%

ΟΤΕ: 14,1000 +0,43%

AUTOHELLAS: 11,7600 -1,67%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7280 +1,58%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4400 +0,18%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 19,3500 +0,31%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

