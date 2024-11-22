ΤΧΣ: Τελική έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023

Την τέταρτη και τελική Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης με περίοδο αναφοράς το 2023, καθώς προχωρά προς τη συγχώνευσή του με το Υπερταμείο μέχρι το τέλος του 2024, έδωσε στη δημοσιότητα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Όπως αναφέρει το ΤΧΣ, από την ίδρυσή του έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στο μετασχηματισμό και την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα, ενισχύοντας τις δομές εταιρικής διακυβέρνησης, τη διαχείριση των κινδύνων και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, την βιώσιμη και αειφόρα ανάπτυξη και την κοινωνική ευθύνη. Η εν λόγω Έκθεση αναδεικνύει τις στρατηγικές κατευθύνσεις του ΤΧΣ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και παρουσιάζει την άμεση και έμμεση θετική επίδραση των δράσεων του τόσο στο τραπεζικό σύστημα όσο και στην κοινωνία συνολικά.

Με βάση τα δεδομένα του 2023, αναφέρεται στην Έκθεση, το Ταμείο επικεντρώθηκε στη δημιουργία βιώσιμης αξίας. Ως ενεργός μέτοχος, το Ταμείο διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην προώθηση πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής ευθύνης και ισχυρής εταιρικής διακυβέρνησης στον τραπεζικό τομέα, συμβάλλοντας για ακόμα μία χρονιά στη βελτιωμένη απόδοση των ελληνικών συστημικών τραπεζών και της μη συστημικής Attica Bank.

Με την υποστήριξη του Ταμείου, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του, οι συστημικές τράπεζες μείωσαν περαιτέρω το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και ενίσχυσαν τη στρατηγική τους με πολιτικές που προάγουν την "πράσινη" επιχειρηματικότητα και την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών κινδύνων. Παράλληλα, το ΤΧΣ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοοικονομική συμπερίληψη, προωθώντας την ισότιμη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στις τραπεζικές υπηρεσίες. Στα πεδία αυτά, οι τράπεζες σημείωσαν σημαντική πρόοδο μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Ταμείο αφιερώνει το Κεφάλαιο 3 της Έκθεσης σε πρωτοβουλίες, δράσεις και επιλεγμένα ποσοτικά μεγέθη των ελληνικών συστημικών τραπεζών και της Attica Bank. Επίσης, το ΤΧΣ παροτρύνει τις ελληνικές συστημικές τράπεζες για την καλύτερη ευθυγράμμιση των προσπαθειών τους αναφορικά με την προώθηση της αειφόρας ανάπτυξης στη παροχή επιχειρηματικών πιστώσεων, εντοπίζοντας πιθανές συνέργειες με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες διεθνούς συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών. Επιπρόσθετα, το ΤΧΣ προτρέπει ενεργά τις ελληνικές τράπεζες να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία ENGAGE4ESG, η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στοχεύει στην προώθηση της χρηματοδότησης (π.χ. στέγαση, ανακαίνιση) ενεργειακά αποδοτικών ακινήτων.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Ταμείο συνέβαλλε σημαντικά στην προώθηση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, ολοκληρώνοντας με πλήρη επιτυχία την αποεπένδυση των συμμετοχών του από την συντριπτική πλειοψηφία των συστημικών τραπεζών, ενισχύοντας παράλληλα τις αξίες της διαφάνειας και της υπευθυνότητας.

Καθώς οι τράπεζες αναδύονται ως σημαντική δύναμη στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (SDGs), και οι ενδιαφερόμενοι φορείς απαιτούν ισχυρή δέσμευση στις προτεραιότητες που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και την ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση, το Ταμείο συνεργάστηκε στενά με τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο για να καταστήσει εφικτή τη μετάβαση προς ένα αειφόρο μέλλον. Επισημαίνεται ότι το ΤΧΣ, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για πρόσθετες σχετικές δράσεις, παραμένει δεσμευμένο να συνεργαστεί με ουσιαστικό τρόπο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Ανδρέας Βερύκιος, με αφορμή τη δημοσίευση της Έκθεσης Βιωσιμότητας, δήλωσε: «Καθώς ολοκληρώνουμε αυτόν τον σημαντικό κύκλο δράσεων του ΤΧΣ, η τέταρτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί απόδειξη της διαχρονικής μας δέσμευσης στη βιώσιμη ανάπτυξη και στη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Με προσήλωση στην περιβαλλοντική ευθύνη και τη διαφάνεια, επιτύχαμε σημαντικά αποτελέσματα, συνεργαζόμενοι στενά με τις ελληνικές τράπεζες για τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού συστήματος προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, δήλωσε: «Στο ΤΧΣ, αντιλαμβανόμαστε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη των τραπεζικών δραστηριοτήτων αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Το 2023, με την ενσωμάτωση της νέας Στρατηγικής, επικεντρωθήκαμε στην επιτυχημένη υλοποίηση της αποεπένδυσης από τις συμμετοχές μας και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο του Ταμείου όσο και των τραπεζών στις οποίες συμμετείχαμε. Πιστοί στη δέσμευσή μας για την υιοθέτηση των υψηλότερων προτύπων περιβαλλοντικής και κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης, παραμένουμε προσηλωμένοι στην υποστήριξη του δημοσίου συμφέροντος μέσω της υπεύθυνης τραπεζικής και της βιώσιμης ανάπτυξης».

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023 καταρτίστηκε σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Global Reporting Initiative (GRI) και έλαβε περιορισμένη διασφάλιση (limited assurance) από εξωτερικό ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή με βάση τα πρότυπα ISAE 3000 (Revised) και ΑΑ1000.

