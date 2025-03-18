Αύξηση κατά 3.970 εκατ. ευρώ παρουσίασε, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2024, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 74.750 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024, έναντι 70.780 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 25.516 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024, από 23.156 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 2.361 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 25.478 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10.683 εκατ. ευρώ αφορά σε δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 1 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024 και διαμορφώθηκε στα 38 εκατ. ευρώ.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 692 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 10.102 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 918 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 39.132 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ΄ τριμήνου του 2024. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 290 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16.050 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 604 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 22.769 εκατ. ευρώ.



