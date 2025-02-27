Έξι άξονες δράσεις για το πώς θα ενισχυθεί η ελκυστικότητα της περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, στο πλαίσιο του 3ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη που πραγματοποιείται 26 και 27 Φεβρουαρίου στην Αλεξανδρούπολη.

Συγκεκριμένα, η Gwendaline Jossec, Senior Economist & Policy Analyst του ΟΟΣΑ, ανέλαβε και εκπόνησε μια ειδική έκθεση για τον τρόπο ανάπτυξης επιλεγμένων περιφερειών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με τα βασικά συμπεράσματα να παρουσιάζονται στις διεργασίες του φόρουμ.

«Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τις περιφέρειες να προσελκύσουν επενδυτές και επισκέπτες», τόνισε, μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον δημοσιογράφο του MEGA, Παναγιώτη Φωτεινό, προτού παραθέσει τους έξι βασικούς άξονες των συστάσεών της.

Αρχικά, αναφέρθηκε στην αξιοποίηση της εμπορικής δυναμικής του λιμένα της Αλεξανδρούπολης, εξηγώντας ότι ένας εύρυθμος και λειτουργικός λιμένας αποτελεί σημαντικό κομμάτι στην προσπάθεια για επενδύσεις. Ιδιαίτερη σημασία προσέδωσε τόσο στην αύξηση της τοπικής διασύνδεσης όσο και στις ευρύτερες δαπάνες της Ευρώπης για την άμυνα στην περιοχή. Στη συνέχεια, υπογράμμισε τη σημασία της προσέλκυσης επενδύσεων με φορολογικά κίνητρα, οι οποίες θα ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες της περιοχής. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη προσέλκυσης, εκπαίδευσης και διατήρησης των ταλέντων, ώστε να μην φεύγουν οι νέοι άνθρωποι από την περιοχή.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην προσέλκυση επισκεπτών, επισημαίνοντας ότι ο τουρισμός αποτελεί μια ευκαιρία-κλειδί για την περιοχή. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της ενίσχυσης της διακυβέρνησης, με συνεργασία και συντονισμό μεταξύ των ανθρώπων της κυβέρνησης και του ιδιωτικού τομέα. Τέλος, επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών και τοπικών αυτοδιοικήσεων, καθώς, όπως εξήγησε, οι άνθρωποι της περιοχής είναι αυτοί που δρουν με στόχο την επίλυση των τοπικών προβλημάτων.

Το συνέδριο διοργανώνεται από τη City Hub Events του ομίλου Alter Ego και την Tsomokos Communication, με στρατηγικό συνεργάτη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

