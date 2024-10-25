ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 5,5% στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Σεπτέμβριο 2024

Περαιτέρω ανατιμήσεις κατά 5,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς οι τιμές μειώθηκαν μόνο στο πετρέλαιο κίνησης.

Ειδικότερα, οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά σε:

Τούβλα (12,1%), Ηλεκτρική ενέργεια (11,3%),

Αγωγούς χάλκινους (9,1%),

Πλαστικούς σωλήνες (8,6%),

Θερμαντικά σώματα (8,5%),

Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς,

ινοτσιμέντου (7,2%),

Διακόπτες (7,1%),

Υαλοπίνακες ασφαλείας (6,7%),

Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (6,7%),

Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (6%),

Κουφώματα αλουμινίου (5,7%),

Ηλιακούς θερμοσίφωνες (5,5%),

Παρκέτα (5,2%),

Μαρμαρόπλακες (5,1%),

Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (5%),

Τσιμέντο (4,9%),

Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (4,9%),

Έτοιμο σκυρόδεμα (4,4%) και

Σίδηρο οπλισμού (3,8%).

Μείωση κατά 14,2% σημειώθηκε στις τιμές στο Πετρέλαιο κίνησης (Diesel).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5,5% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023, έναντι αύξησης 6,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2023 με το 2022.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

