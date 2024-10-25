Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΕΛΣΤΑΤ: Ανατιμήσεις 5,5% στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Σεπτέμβριο 2024

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5,5% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Σεπτεμβρίου 2023

Οικοδομή

Περαιτέρω ανατιμήσεις κατά 5,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Σεπτέμβριο εφέτος, καθώς οι τιμές μειώθηκαν μόνο στο πετρέλαιο κίνησης.

ΕΛΣΤΑΤ

Ειδικότερα, οι τιμές κινήθηκαν ανοδικά σε:

  •  Τούβλα (12,1%), Ηλεκτρική ενέργεια (11,3%),
  • Αγωγούς χάλκινους (9,1%),
  • Πλαστικούς σωλήνες (8,6%),
  • Θερμαντικά σώματα (8,5%),
  • Σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς,
  • ινοτσιμέντου (7,2%),
  • Διακόπτες (7,1%),
  • Υαλοπίνακες ασφαλείας (6,7%),
  • Πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (6,7%),
  • Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (6%),
  • Κουφώματα αλουμινίου (5,7%),
  • Ηλιακούς θερμοσίφωνες (5,5%),
  • Παρκέτα (5,2%),
  • Μαρμαρόπλακες (5,1%),
  • Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (5%),
  • Τσιμέντο (4,9%),
  • Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (4,9%),
  • Έτοιμο σκυρόδεμα (4,4%) και
  • Σίδηρο οπλισμού (3,8%). 

Μείωση κατά 14,2% σημειώθηκε στις τιμές στο Πετρέλαιο κίνησης (Diesel).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 5,5% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2023, έναντι αύξησης 6,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2023 με το 2022.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Σεπτέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΕΛΣΤΑΤ οικοδομικά υλικά
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
119 0 Bookmark