Την άνοδο του πληθωρισμού τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωζώνη και ΗΠΑ, επισημαίνει το Inflation Monitor της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2% τον Ιούνιο, από 1,9% τον Μάϊο.

Ο πυρήνας του πληθωρισμού ωστόσο (χωρίς ενέργεια και τρόφιμα), παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,3%.

Στις ΗΠΑ, ο πληθωρισμός αυξήθηκε για δεύτερο συνεχή μήνα φθάνοντας το 2,7% τον Ιούνιο, από 2,4% τον Μάιο, ενώ ο πυρήνας του πληθωρισμού βάσει του ΔΤΚ

αυξήθηκε στο 2,9% από 2,8%.

Στην Ελλάδα ο γενικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,6% τον Ιούνιο από 3,3% τον Μάιο, λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας και των υπηρεσιών. Ομοίως, ο πυρήνας του πληθωρισμού αυξήθηκε σε 4,2% τον Ιούνιο από 4,0% τον Μάιο, γεγονός που αποδίδεται στην αύξηση του πληθωρισμού των υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την οριακή μείωση του πληθωρισμού των μη ενεργειακών βιομηχανικών αγαθών.

Οι διαφορές στο ποσοστό του πληθωρισμού τόσο για τον συνολικό όσο και για τον πυρήνα, μεταξύ της Ελλάδας και της ζώνης του ευρώ διευρύνθηκαν περαιτέρω τον Ιούνιο.

