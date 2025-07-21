Σύμβαση ύψους 8,4 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για το έργο της αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου και της περίφραξης, καθώς και της ανέγερσης Τοίχων Αναρρίχησης στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ) «Σπύρος Λούης», υπέγραψαν την Παρασκευή, 18 Ιουλίου, η Πρόεδρος του ΟΑΚΑ, Ιωάννα Μπάτσου και ο Γιώργος Κακάρογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας «Ομάδα Κατασκευών Α.Ε.».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και ο Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ, Κωνσταντίνος Χαλιορής.

Το έργο αφορά στις εξής παρεμβάσεις:

Εκπόνηση των μελετών εφαρμογής και εξασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Εκτέλεση στοχευμένων δομικών επεμβάσεων στον περιβάλλοντα χώρο του ΟΑΚΑ, όπως στεγανοποιήσεις και μονώσεις αρμών, αποκατάσταση ρηγματώσεων και πλακοστρώσεων, αποκατάσταση διακοσμητικών ψηφίδων των αρχιτεκτονικών στοιχείων «Καλατράβα», των φωτιστικών κύβων και των υγρών στοιχείων.

Φύτευση νέων δένδρων, θάμνων και χλοοτάπητα και η αποκατάσταση, συντήρηση και επέκταση του δικτύου άρδευσης.

Ανάπλαση της Αγοράς με την προσθήκη αρχιτεκτονικών στοιχείων (παγκάκια και ελαιόδενδρα) και φωτισμού για να αναδειχθεί και να αποτελέσει πόλο έλξης για περίπατο και αναψυχή.

Κατασκευή νέας οδοποιίας για την εξυπηρέτηση βαρέων οχημάτων για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών του αθλητικού συγκροτήματος.

Αποκατάσταση των αντλιοστασίων και των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών των σιντριβανιών προκειμένου να καταστούν ξανά λειτουργικά.

Τοποθέτηση δικτύου φωτισμού Led στον περιβάλλοντα χώρο.

Συμπλήρωση και αντικατάσταση μεγάλων τμημάτων της περίφραξης του συγκροτήματος, μεγάλο τμήμα της οποίας έχει αχρηστευθεί, και προσθήκη φυλακίων για το προσωπικό ασφαλείας.

Ανέγερση τριών Τοίχων αγωνιστικής Αναρρίχησης, του Lead Wall, του Boulder Wall και του Speed Wall με όλες τις συνοδές υποδομές (οικίσκους, κλπ.) για την εξυπηρέτηση των αθλητών, καθώς και υποδομή για θεατές.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δήλωσε:

«Με τη σημερινή υπογραφή και της τελευταίας σύμβασης έργων, ολοκληρώνουμε τη δημοπράτηση της ολιστικής αναβάθμισης, της αναγέννησης του Ολυμπιακού μας Συγκροτήματος. Δημιουργούμε, μάλιστα, μια ακόμα αθλητική εγκατάσταση που δεν υπήρχε στη χώρα μας, εκείνη για το Ολυμπιακό αγώνισμα της αγωνιστικής Αναρρίχησης, όπως το είχε υποσχεθεί και ο Πρωθυπουργός.

Η χαρά μου είναι μεγάλη, όχι μόνο διότι το ΟΑΚΑ, με την ολοκλήρωση όλων αυτών των σύνθετων έργων, πλήρως εκσυγχρονισμένο, θα αποκτήσει και πάλι τη λάμψη που του αρμόζει ως τοπόσημο αθλητικό, πολιτιστικό, στην υπηρεσία της κοινωνίας μας, αλλά κι επειδή η τεχνογνωσία, που μας προσφέρει όλος αυτός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση, γίνεται πυξίδα για άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, μικρότερης κλίμακας, που ανήκουν στο Υπουργείο Αθλητισμού και χρήζουν αντίστοιχης αναβάθμισης.

Θερμά ευχαριστώ προς όλους όσοι συνέβαλαν αυτά τα χρόνια για να φτάσουμε εδώ και να περιμένουμε με ανυπομονησία ακόμα μερικούς μήνες, ώστε να παραδώσουμε στην αθλητική κοινότητα και σε όλη την Ελλάδα το ολοκληρωμένο ΟΑΚΑ 2.0».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε για τα έργα αποκατάστασης του περιβάλλοντα χώρου του ΟΑΚΑ: «Η αναβάθμιση του ΟΑΚΑ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα ακόμα έμπρακτο δείγμα της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ένα τοπόσημο της Αθήνας, ένας χώρος ταυτισμένος με την σύγχρονη ιστορία του τόπου, μέσα από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, μπαίνει σταδιακά σε μια νέα εποχή, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ενός διεθνούς εμβέλειας λειτουργικού αθλητικού συγκροτήματος, αλλά και στις καθημερινές ανάγκες των συμπολιτών μας».

Με την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης, ολοκληρώνεται η δημοπράτηση του συνόλου των έργων, ύψους άνω των 130 εκατ. ευρώ, που εντάσσονται στο πρόγραμμα αναβάθμισης της σημαντικότερης Ολυμπιακής αθλητικής υποδομής της χώρας και τα οποία σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται από το PPF σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το ΟΑΚΑ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Μιλώντας για τη σημασία του έργου, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε: «Σήμερα υπογράφουμε την τελευταία σύμβαση για τη ριζική αναβάθμιση του ΟΑΚΑ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκίνησε με όραμα και αφοσίωση.

Το έργο του PPF φτάνει στο τέλος του και νιώθουμε υπερήφανοι για όσα πετύχαμε: καταφέραμε να δημοπρατήσουμε έργα ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 130 εκατομμύρια. Πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν ριζικά την εικόνα του ΟΑΚΑ και το μετατρέπουν σε ένα σύγχρονο, λειτουργικό και βιώσιμο αθλητικό συγκρότημα. Και όλα αυτά ενώ το ΟΑΚΑ βρίσκεται σε λειτουργία.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την ομάδα του PPF του Υπερταμείου και την ομάδα του Ταμείου Ανάκαμψης, που εργάστηκαν άοκνα για να υλοποιηθούν τα έργα με ποιότητα και ταχύτητα. Σε 15 ημέρες ξεκινούν τα έργα στα στέγαστρα και ευελπιστούμε πως σε ένα έτος η εικόνα της σημαντικότερης ολυμπιακής υποδομής θα είναι αισθητά βελτιωμένη. Το έργο μας στο ΟΑΚΑ αποτελεί πρότυπο, ένα case study για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναβαθμίζονται οι μεγάλες δημόσιες υποδομές: με σχέδιο, συνέπεια και διαφάνεια».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.