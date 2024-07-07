Για το όραμά στον πρωτογενή τομέα και τις αποζημιώσεις στους πληγέντες της Θεσσαλίας μίλησε μεταξύ άλλων στον ΣΚΑΙ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας.

Όσον αφορά τη Θεσσαλία και τις αποζημιώσεις, έκανε λόγο για μία καταστροφή τεράστιας έκτασης και με αριθμό πληττόμενων ανθρώπων που δεν έχει καταγραφεί ποτέ ξανά στην ελληνική ιστορία. Ανέφερε πως «έχουν δοθεί πραγματικά πολύ γενναίες αποζημιώσεις και στους πολίτες που είδαν τα σπίτια τους να χάνονται και να καταστρέφονται και στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα μέσω του ΕΛΓΑ. Βεβαίως υπάρχουν υπόλοιπα αποζημιώσεων και υπάρχουν ακόμη φάκελοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή είναι μια πραγματικότητα» και πρόσθεσε πως:

«Aν μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και αν μιλάμε για μια διαδικασία ή για ένα γεγονός το οποίο ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε ως ελληνική πολιτεία, ότι αυτό δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που ενδεχομένως ο καθένας να προσδοκά. Σκεφτείτε μάλιστα ότι λόγω του Ιανού κατάφερε η ελληνική πολιτεία, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κατά κάποιον τρόπο να ενσωματώσει όλους αυτούς τους φορείς και τους οργανισμούς που αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους ζητήματα κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Σκεφτείτε ότι δεν υπήρχε καν τέτοιος μηχανισμός νωρίτερα και σήμερα που μιλάμε με πραγματικά τεράστιο αριθμό δικαιούχων, βλέπετε ότι υπάρχει απόδοση αποζημιώσεων, ότι γίνεται μια προσπάθεια να ανακουφιστεί ο κόσμος και βεβαίως αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται. Εγώ ξαναλέω για άλλη μια φορά δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Υπάρχει όμως μια σαφής πρόοδος και υπάρχει επιτέλους μια πολιτεία η οποία στέκεται δίπλα στον Έλληνα παραγωγό, στον Έλληνα αγρότη. Στέκεται δίπλα στον Έλληνα πολίτη μετά από τέτοιου είδους φαινόμενα. Και αυτό είναι δεδομένο καταγεγραμμένο».

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε ένα «παραγωγικό όραμα», ένα όραμα για τον πρωτογενή τομέα, ώστε τα επόμενα χρόνια να ακολουθήσει μια διαδρομή η οποία θα διασφαλίζει και τα εισοδήματα για τους Έλληνες αγρότες, θα δίνει υπεραξία για την ελληνική οικονομία και θα δημιουργεί και μια παρακαταθήκη η οποία θα βάζει τον πρωτογενή τομέα ως προτεραιότητα όλων των πολιτικών.

Όπως δήλωσε «πρέπει επιτέλους να προσδιορίσουμε ένα παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα. Και δεν μπορεί να μείνουμε σε μια λογική η οποία έρχεται από το παρελθόν και αυτό δεν είναι μομφή προς κανέναν. Δεν μπορεί πλέον να καλλιεργούμε για τις κοινοτικές ενισχύσεις. Πρέπει να καλλιεργούμε για το ίδιο το προϊόν και για την ποιότητά του. Και αυτό είναι μια γενικότερη στρατηγική, η οποία πλέον προτείνεται σταθερά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο πιο γρήγορα κάνουμε τα βήματα να κατευθυνθούμε στους άξονες στους οποίους προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο πιο γρήγορα θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και βεβαίως να αντλήσουμε ακόμη και περισσότερους κοινοτικούς πόρους. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα, είναι και προσωπικό μου στοίχημα», δήλωσε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:

«Εκτιμώ ότι σε συνεννόηση, σε συνεργασία και με τον αγροτικό κόσμο αλλά και με τους εμπλεκόμενους φορείς, θα καταφέρουμε το επόμενο χρονικό διάστημα όλοι μαζί να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα και να δημιουργήσουμε μια πραγματική συζήτηση και για τους κατ επάγγελμα αγρότες και για την ταυτότητα της αγροτικής γης, κυρίως όμως για τον προσδιορισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας»

Για την υπόθεση του κ. Αυγενάκη ο ίδιος ανέφερε πως υπάρχει μια αρχή ότι αυτές οι συμπεριφορές δεν γίνονται ανεκτές. «Κι αυτό εμείς, τουλάχιστον σαν Νέα Δημοκρατία, σαν ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα, το οποίο επιβεβαιώνει τις αρχές του διαχρονικά, και το επιβεβαιώνουμε και εμείς. Αντίθετα με αυτούς που κάνουν κριτική και που κάθε φορά έρχονται να πούνε γιατί συμβαίνει το ένα και γιατί συμβαίνει το άλλο. Νομίζω ότι γυρίζουμε σελίδα. Προχωρούμε κάθε φορά επιβεβαιώνουμε τη συνέπειά μας στις αρχές και στις δικές μας αξίες».

Πηγή: skai.gr

