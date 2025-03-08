Κυβέρνηση: Οι κρίσιμοι οικονομικοί στόχοι και οι μεταρρυθμίσεις

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προκειμένου να εκπληρώσει τους κρίσιμους στόχους, τα ορόσημα και τις μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που ισοδυναμούν συνολικά με πρόσθετους πόρους 36 δισ. ευρώ για την ελληνική οικονομία.

Πρόκειται για έναν μαραθώνιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα του 2026. Αποτελεί το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα αφού στο διάστημα αυτό θα πρέπει να διεκδικήσει την εκταμίευση επιπλέον 18 δισ. ευρώ, από τα 18 δισ. ευρώ που έχει ήδη εισπράξει από το εθνικό πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 (Ταμείο Ανάκαμψης).

Τόσο οι πόροι που έχουν εκταμιευθεί όσο και αυτοί που θα διεκδικηθούν τους επόμενους 15 μήνες συνδέονται με αυστηρά χρονοδιαγράμματα ως προς την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας. Από την Παιδεία και την Υγεία, έως και την κοινωνική προστασία, την ενέργεια, τη βιομηχανία, τη Δικαιοσύνη τις υποδομές και τη φορολογία οι μεταρρυθμίσεις αυτές μπορούν να βελτιώσουν ραγδαία το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και να αυξήσουν σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Κρίσιμο στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είναι να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα συνολικά ευρωπαϊκά κονδύλια που αντιστοιχούν στην Ελλάδα και να υλοποιηθούν στο ακέραιο οι μεταρρυθμίσεις του Ταμείου Ανάκαμψης που θα καθορίσουν το μέλλον της χώρας για τα επόμενα χρόνια. Το υπουργείο Οικονομικών παρακολουθεί στενά την πορεία επίτευξης των οροσήμων, του σχεδιασμού και της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων προχωρώντας σε παρεμβάσεις εκεί που κρίνεται ότι απαιτούνται για να τρέξει με πιο ταχείς ρυθμούς το συνολικό έργο. Πρόκειται για κινήσεις που αποσκοπούν στο να επιταχυνθεί η υλοποίηση 240 οροσήμων που απομένουν για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Με την ολοκλήρωση της 5ης δόσης του προγράμματος η οποία αναμένεται τους αμέσως επόμενους μήνες θα έχουν εισπραχθεί συνολικά πάνω από 21 δισ. ευρώ και θα απομένουν άλλα 15 δισ. ευρώ που θα πρέπει να εκταμιευτούν έως τα μέσα του καλοκαιριού του επόμενου έτους. Στην πορεία αυτή κομβικής σημασίας περίοδος θα είναι το επόμενο εξάμηνο. Αφενός γιατί θα έχουν ολοκληρωθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κινήσεις επιτάχυνσης του προγράμματος, αφετέρου γιατί στο διάστημα αυτό θα πρέπει να υλοποιηθούν δεκάδες ορόσημα και στόχοι που θα φέρουν στην χώρα μας επιπλέον πόρους που θα υπερβαίνουν τα 9 δισ. ευρώ μέσω της 6ης και της 7ης δόσης του προγράμματος. Τα υπόλοιπα θα διεκδικηθούν τους μήνες που θα απομένουν έως την ολοκλήρωση του στα μέσα του 2026.

Το αίτημα για την εκταμίευση της 6ης δόσης ύψους 5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό αναμένεται να υποβληθεί μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού. Το αντίστοιχο για την 7η δόση ύψους 4,3 δισ. ευρώ αναμένεται να γίνει τον επόμενο Οκτώβριο. Τα υπόλοιπα κονδύλια μέχρι και τα 36 δισ. ευρώ θα διεκδικηθούν με δύο επιπλέον δόσεις με την τελευταία να τοποθετείται τον Ιούνιο του 2026.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

