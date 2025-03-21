Παπαθανάσης: Προσκλήσεις ύψους 140 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων ΑΠΕ

Τέσσερις συνολικά προσκλήσεις ύψους 140 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Οι προσκλήσεις εντάσσονται στην Προτεραιότητα 1 «Ενίσχυση & προώθηση της Επιχειρηματικότητας» του Προγράμματος ΔΑΜ 2021- 2027 και στον Ειδικό Στόχο Πολιτικής του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και κατανέμονται με ποσοστά 50% στο ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας και 50% στο ΕΣΔΙΜ Μεγαλόπολης.

Οι δημοσιεύσεις θα αναρτηθούν στους διαδικτυακούς ιστότοπους της ΕΥΔΑΜ www.eydam.gr, του ΕΣΠΑ 2021- 2027 www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr και των εταίρων του με γεωγραφική αρμοδιότητα τις περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, συγκεκριμένα: α) για την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ www.kepa-anem.gr β) για τους δήμους της περιφέρειας Πελοποννήσου Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων www.diaxeiristiki.gr..

Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις αφορούν σε :

«Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 500.000 και μεγαλύτερος από 12 εκατ. ευρώ. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση μεγάλων επιχειρήσεων για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ. «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων μεγάλων επιχειρήσεων για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης».

Ο προϋπολογισμός συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 40 εκατ. ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 5 εκατ. και μεγαλύτερος από 45 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα εφαρμοστεί η συγκριτική αξιολόγηση.

Επιλέξιμες δαπάνες για τις δύο προσκλήσεις που αφορούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

Δαπάνες απαραίτητες για την παραγωγή ενέργειας. Επενδυτικές δαπάνες στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας που συμμορφώνονται με το παράρτημα VII της οδηγίας 2018/2001, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ποσοστό ενίσχυσης έως 65% για τις πολύ μικρές/μικρές επιχειρήσεις, ποσοστό ενίσχυσης έως 55% για τις μεσαίες επιχειρήσεις).

Λοιπές δαπάνες άρθρου 41 ΓΑΚ που δεν καλύπτονται από την ως άνω δαπάνη (ποσοστό ενίσχυσης έως 50% για τις πολύ μικρές/μικρές επιχειρήσεις, ποσοστό ενίσχυσης έως 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις).

Δαπάνες προσωπικού (απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία) (ποσοστό ενίσχυσης έως 75% για τις πολύ μικρές/μικρές επιχειρήσεις & για τις μεσαίες επιχειρήσεις).

Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών ποσοστό ενίσχυσης έως 50% για τις πολύ μικρές/μικρές επιχειρήσεις & για τις μεσαίες επιχειρήσεις).

Επιλέξιμες δαπάνες για τις δύο προκλήσεις που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις:

Δαπάνες απαραίτητες - για την παραγωγή ενέργειας- επενδυτικές δαπάνες στην παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θερμότητας που συμμορφώνονται με το παράρτημα VII της οδηγίας 2018/2001, του ανανεώσιμου υδρογόνου και της συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ποσοστό ενίσχυσης έως 45%).

Λοιπές δαπάνες άρθρου 41 ΓΑΚ που δεν καλύπτονται από την ως άνω δαπάνη ((ποσοστό ενίσχυσης έως 30%).

Δαπάνες προσωπικού (απασχόληση εργαζομένων με αναπηρία) (ποσοστό ενίσχυσης έως 75%).

Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν, θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα, ώστε να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και να υποστηριχθεί η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων- ευρύτερα και στο πλαίσιο του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης- προχωρούμε σε νέες προσκλήσεις ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων από υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή τη φορά για την προώθηση παραγωγής πιο καθαρών πηγών ενέργειας. Στόχος, πέρα από την προστασία του περιβάλλοντος, παραμένει η αύξηση των εισοδημάτων μέσα από τη δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας, η ενδυνάμωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιφερειακής συνοχής, η παραμονή και η προκοπή των συμπολιτών μας, κυρίως των νέων, στον τόπο τους».

Ενώ, ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας ΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης, δήλωσε: «Μέσα από τις 4 νέες προσκλήσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του προγράμματος ΔΑΜ 2021- 2027, που δημοσιεύτηκαν σήμερα, δύναται η δυνατότητα να χρηματοδοτηθούν σημαντικές επενδύσεις σε νέους και δυναμικούς τομείς εθνικής σημασίας. Στόχος αυτών των επενδύσεων είναι η μετάβαση της χώρας μας σε εναλλακτικές, καινοτόμες και πιο καθαρές μορφές ενέργειας. Παράλληλα, ενισχύεται περαιτέρω ο οικονομικός μετασχηματισμός των λιγνιτικών περιοχών δημιουργώντας νέες και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας».

